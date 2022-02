Fabiola Martínez afronta con entusiasmo su nuevo proyecto

La ex mujer de Bertín Osborne encara 2022 con muchas ilusiones y proyectos, aunque su comienzo de año se vio empañado por el coronavirus ya que tanto ella como su hijo Carlos superaron la enfermedad y la venezolana vive momentos muy positivos, tanto en su vida personal como profesional.

No es verdad, como publicaron algunos medios, que exista la posibilidad de una cercana reconciliación con el padre de sus hijos. Su centro de atención, su prioridad, son los niños, Carlos y Kike, y su trabajo en una empresa y en la Fundación Bertín Osborne.

«Gracias a Dios, tanto Carlitos como yo hemos superado el Covid-19, ya estamos bien y tranquilos. Y sin secuelas. Mi otro hijo, Kike, también se contagió de la enfermedad al inicio de la pandemia, pero fue asintomático».

Es una madre coraje, una mujer con una fortaleza increíble, valiente y decidida al cien por cien. Volcada en Kike, que nació con una lesión cerebral y necesita de cuidados diarios, también se congratula de que «me han ascendido en la inmobiliaria en la que trabajo a responsable de Comunicación y Marketing de la empresa López Real Inversiones. Un paso adelante en mi carrera profesional».

Pero su proyecto más ilusionante es relanzar la Fundación que lleva el nombre del cantante con nuevas iniciativas que servirán para potenciarla al máximo.

La exmodelo nos adelanta que «hemos creado una app, un servicio de acompañamiento telefónico y distintos talleres. A través del proyecto «Family» se ofrecerá una hoja de ruta y un servicio de acompañamiento integral a las familias que componen nuestra Fundación, con el fin de que sepan afrontar de la mejor manera posible cada etapa vital de la persona discapacitada que tiene a su cargo». Pide urgentemente que se acabe con la desinformación y la ignorancia. Que se informe mejor a este colectivo que, en muchos casos, se siente totalmente desprotegido. Solicita ayudas y una mayor atención, porque «la ignorancia nos hace vivir en el miedo, nos bloquea y atenaza. Y la información empodera y ayuda a encontrar nuevas perspectivas».

El próximo 14 de febrero, «día de los enamorados», asegura que no tiene nada que celebrar. Su gran y único amor en estos momentos son sus hijos, no necesita otro tipo de sentimientos.

Tomar las riendas de su vida

Cuando echa la vista atrás, Fabiola Martínez recuerda que «durante mi matrimonio con Bertín me convertí en alguien que no era, pensando que era lo que mi marido quería, o necesitaba, y no era así». Con estas palabras tan sinceras da a entender que «me había perdido a mí misma», dedicándose de lleno al artista.

Recuperada la «libertad», la venezolana ha tomado las riendas de su vida y se ha reencontrado con la Fabiola de antaño, decidida y emprendedora. El amor se acabó, pero la amistad con Bertín Osborne es un hecho más que evidente. El pasado mes de enero Kike celebraba su decimoquinto cumpleaños, y el presentador no dudó un momento en pasar el día con ella y sus hijos en su casa madrileña.