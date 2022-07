El impresionante posado en bañador de Rosa López, tras perder 40 kilos

La imagen de Rosa López en la primera edición de “Operación Triunfo” nada tiene que ver con la que luce en la actualidad. La cantante, y ganadora del talent musical, se ha convertido en una mujer independiente y empoderada que se ha atrevido, incluso, a revelar ante Toñi Moreno, en “Déjate querer” de un futuro embarazo con su novio Iñaki. “Hay que ser muy valiente para ser mamá y sé que se me está pasando el arroz. Tengo 41 años y los ovarios ya me dicen ‘cómo no te des prisa te voy a pegar un susto’. Me encantaría que hubiera descendencia , mi madre se volvería loca. Tengo al hombre perfecto, la vida perfecta...”.

Pero si algo ha logrado ya Rosa López es cambiar de forma radical su físico. La de Granada ha perdido 40 kilos en los últimos años. La clave: constancia y esfuerzo. El resultado ellla misma lo muestra en su perfil de Instagram donde ha posado espectacular en bañador. Además de ponerse en manos de especialistas, Rosa López sigue una dieta equilibrada y sana. Ella misma afirma que el 80% de los alimentos que ingiere son veganos: “Me va de maravilla el mundo vegetal, me hace sentirme libre y conectada a todo y a todos. Llevo muchos años conectando con nuevos hábitos, como el de comer siempre limpio y lo más simple y correcto posible”.

Además, realiza ejercicio siempre que puede y se ha convertido en su mayor aliado.