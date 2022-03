Rosa López desvela cuál es su caché actual, las 3 “mentiras” que dijo en “OT” y un susto que convirtió la entrevista en tragicomedia

La ex concursante Rosa López ha sido la última protagonista del programa de laSexta en “Lo de Évole” y ha dejado no pocos titulares. Su vida lo merece. Esa misma que le cambió el día que entró en la academia de “Operación Triunfo” en la primera edición. La que volvió loca a toda España, junto a David Bisbal, Chenoa y Bustamante, entre otros. Una vida llena de éxito vertiginoso y también dificultades. Una de ellas cuando llegó una revisión de Hacienda y tuvo que restructurar su vida. Hoy Rosa López es otra. Es ella. Toma sus propias decisiones.

Rosa, Nina y un homenaje a Mulholland Drive.

Así empieza #LoDeRosa a las 21:25h. pic.twitter.com/SfFSPVwuGh — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Como su propia historia la entrevista tuvo de todo y acabó convirtiéndose en una tragicomedia cuando en el momento más emotivo se le cayó un espejo encima.

Rosa recordó cómo fue su madre la que vio el anuncio de “Operación Triunfo”. “Llegué tarde y estaba cerrado. Pero me choqué con algo, caí, hice tanto ruido que me abrieron la puerta”, comentó.

“Mentí para entrar a OT”, confesó al decir que se inventó que “tocaba el piano, que vivía en Armilla y que sabía inglés”. Y así fue cómo tuvo que separarse de su familia: “Fue terrible separarme de mis padres en el aeropuerto, verles llorando de esa manera, que se les caía el mundo encima”.

Como es habitual, Jordi le puso distintos vídeos de aquella época, a lo que Rosa explicó: “He tenido momentos de no querer verlo y luego me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de aquellos momentos, pero echo de menos esa valentía de no saber qué hay. Porque para subirse a un escenario hay que tener muchos bemoles”.

En el momento más bonito de la entrevista nos pasó esto. Y la que mejor reaccionó fue ella. @RosaLopez tal cual es. #LoDeRosa pic.twitter.com/RMWZrKHw67 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Impresionó escucharla decir que había pensado que llegó a ganar por “pena”.

Hasta que llegó el día que “descubrí que casi toda mi vida la decidían otros y me di cuenta de que debía decidirla yo con mi criterio. Saber diferenciar cuando es necesidad o iniciativa”.

Hacienda

Reconoció que hubo años de ganar mucho dinero, pero Hacienda lo cambió todo. “Pregunté al gestor y me dijo que no había justificado 80 millones de pesetas. Vendí las dos casas y me compré un pisillo en Madrid. Una situación que respondía a no tener ni puñetera idea de la vida y aprender”.

Y entonces llegó la nominación de Hacienda. #LoDeRosa pic.twitter.com/NbbhTERF1j — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Ahora nos encontramos ante una nueva Rosa, que toma sus propias decisiones. Es por ello que no está ligada a ninguna discográfica y tampoco le duelen prendas en decir cuánto es su caché actual. “No estoy ligada a ninguna discográfica, ahora soy buena, bonita y barata”. Y cuando Jordi Évole le pregunta por cuánto cobra, Rosa contesta: “Entre 9.000 y 14.000 euros”, responde.