Anne Heche, desconectada del soporte vital tras encontrar un receptor de órganos

La actriz estadounidense Anne Heche falleció el pasado viernes tras serle retirado el soporte vital que la mantenía por las heridas sufridas en un aparatoso accidente de tráfico. Heche estaba en coma tras sufrir una herida cerebral severa a causa del accidente de tráfico en el que su coche atravesó un edificio y se prendió en llamas. La familia era consciente de la gravedad de lo ocurrido y tenía pocas esperanzas de que sobreviviera, según un comunicado enviado a la revista “People”.

El soporte vital de la actriz Anne Heche, declarada muerta el pasado viernes, ha sido retirado este domingo por la tarde (hora de California), tal y como confirmó un portavoz de la actriz a NBC News después de que se hayan encontrado personas compatibles con sus órganos.

De hecho, el cuerpo se mantenía con vistas a este fin. Por ello, una vez los receptores de órganos han sido ya identificados, los cirujanos están preparados para realizar los sucesivos implantes.

El portavoz de la familia de Heche explicó: “Aunque Anne está legalmente muerta según la ley de California, su corazón sigue latiendo y no le han quitado el soporte vital para que One Legacy pueda ver si es compatible con la donación de órganos”.

Conocida por sus papeles en películas como “Donnie Brasco”, “Siete días y siete noches” o “Return to Paradise”, Anne Heche comenzó en el mundo de la interpretación con tan solo 12 años. Su vida ha estado marcada por la tragedia lo que la llevó a revelar públicamente sus problemas de salud mental.

Nacida en Ohio, la familia se asienta en Chicago cuando Anne era una adolescente. En 1983, su padre, ministro bautista y director de un coro, fue diagnosticado con VIH. Una noticia que sorprendió a toda la familia al descubrir la doble vida del progenitor. En una entrevista de 1998 con Allure, Heche afirmó que su padre vivía como líder de un coro religioso mientras recorría bares gay por la noche. Murió de sida a los 45 años. “Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. Teníamos un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Vivíamos en las calles pero lo negábamos. Todo lo que hicimos fue una mentira”, señaló entonces la actriz sobre su familia. “Vivíamos en un apartamento de una habitación. Mi mamá trató de mantener la compostura, pero por la noche se derrumbaba. Pasé mis días en la escuela, mis tardes trabajando en Haagen-Dazs y otros lugares y mis noches abrazando a mi madre”.

En sus memorias de 2001, ‘Call Me Crazy’, Heche reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. “Me violó... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi”, escribió. Su madre optó por silenciarlo. “Creo que mi padre era un adicto al sexo. Creo que veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante”, le dijo a Larry King en una entrevista de 2001.

Tras la muerte de su hermana Cyntia, a los dos meses de vida por una malformación cardiaca, a los 18 años murió su hermano Nathan, con solo 18 años. Se quedó dormido al volante y chocó contra un árbol, aunque la actriz siempre creyó que se había suicidado.

Su hermana, Susan Bergman, falleció víctima de un tumor cerebral en 2006. En 2019, su viudo falleció junto con su segunda esposa cuando un conductor ebrio atropelló el taxi en el que viajaban.