Sonia Monroy, ante el mayor drama de su vida

Un diagnóstico erróneo le complicó de tal forma la salud a la actriz Sonia Monroy que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en la que le extirparon el útero. Además, le descubrieron varios bultitos en la misma zona y fue sometida a una miomatosis. En los próximos días conocerá el resultado de la biopsia. Aunque la artista vive con su marido en Hollywood, actualmente se encuentra en Madrid siguiendo un tratamiento médico. Su esposo, el exfutbolista colombiano Juan Diego López, continúa fuera por necesidades laborales y no se ha podido trasladar a España.

«Me operaron en Madrid y estoy con revisiones, me extirparon el útero entero y descubrieron varios tumores, y todo surgió tras hacerme una revisión hace diez días. Con anterioridad sentía fuertes dolores, pero un médico me dijo que era algo normal porque estoy en la pre menopausia. Me quede tranquila, pero los dolores empezaron a ser más intensos y, menos mal que me sometí a nuevas pruebas. El ‘shock’ fue tremendo al conocer los resultados. Me operaron d0e urgencia y pase un miedo tremendo. Me lo extirparon todo y están analizando algunas muestras. Esperemos que sean benignas. Imagínese lo preocupada que me siento. No estaba preparada para un golpe tan duro. Todavía tenía el periodo y mi ilusión era ser madre. Ahora, ese sueño es imposible». Aunque la operación salió bien, confiesa que «tengo muchos dolores, el postoperatorio es muy duro».

En California, Sonia, cuenta, «tengo mi propia productora y acabó de rodar una serie de comedia muy divertida. Se podrá ver en YouTube en cuando me recupere y vuelva a mi estudio. Pero he tenido que aplazar su estreno en varias ocasiones por desgracias familiares, la muerte de mi madre y de mi hermano. Y un accidente súper grave sufrido por mi marido. Y ahora lo mío. No levanto cabeza».

«Juan no ha podido venir a Madrid porque está en pleno rodaje, pero estamos en contacto permanente por teléfono y sky. Está sufriendo mucho por la situación. Porque en teoría me lo han extirpado todo, pero… Gracias a Dios me considero una mujer con mucha fortaleza y no me doy por vencida jamás. Aquel médico me dijo que lo mío era un colon irritable. Para matarle. Como tenía muchos sangrados, fui a una segunda clínica y tampoco dieron con el problema, amparándose en lo de la pre menopausia. Como soy muy deportista estoy muy acostumbrada a convivir con el dolor de las lesiones. Pero decidí hacerme otras pruebas y fue espantoso. Y me enfrenté a la cirugía más dura a la que me he sometido en la vida. Una vez más, esa vida me pone a prueba», explica a este medio con lágrimas.