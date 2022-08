Almeida, Abascal y otros famosos rendidos al Camino de Santiago

Macarena Olona dejó la política por razones médicas, pero no ha tardado en salir de nuevo a escena para anunciar que emprende el Camino de Santiago. Bastón en mano y mochila al hombro, cambiará la arena política por el polvo, el barro, la lluvia, el sol y cuantos aconteceres quiera depararle el viaje. Partirá de Sarria (Lugo) el 29 de agosto y caminará hasta el 2 de septiembre. Además, ha animado a todos sus seguidores a acompañarla, citándoles en La Posada de la Casona de esta localidad a las 7.30 h. «Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica», dice en su cuenta.

Según relata en su red social, la exdiputada de Vox ha tomado esta decisión siguiendo alguna señal intuitiva que recibió en marzo cuando llegó a Panamá para despedir a su padre, recién fallecido. Pensaba que viajaba por él, pero «no sabía todo lo que me estaba esperando a mí». Allí se encontró con Ricardo Gago Salinero, gallego afincado en Panamá, «una de esas personas que, sin previo aviso, marcan tu vida», y se postró a los pies de una talla del apóstol Santiago que desde entonces ha ido guiando sus pasos. «Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado», escribe.

El Camino es un imán para los políticos y hay que recordar que las primeras peregrinaciones, en la Edad Media, pudieron tener un impulso político, más que religioso, con la idea de unificar las regiones fragmentadas. Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol, en el bosque Libredón, donde hoy se alza la catedral compostelana, por los 800 kilómetros que recorre el Camino de Santiago a lo largo de la Península, han desfilado peregrinos profanos y religiosos, cada uno con sus credos, idearios, propósitos y convicciones.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida hizo el Camino en verano de 2021 y prometió regresar. Después de varias semanas preparándose físicamente a conciencia en la sierra madrileña, hizo un tramo del Camino Primitivo y después enlazó con el Camino Francés. En total, recorrió 130 kilómetros «de paz y disfrute» que definió como «una experiencia maravillosa».

Lo viven como un peregrino más y al entrar en la plaza del Obradoiro, gozan de esa mezcla de «lenguas, visiones del mundo y pareceres» que destacó en 2003 la exministra Pilar del Castillo. Por su entusiasmo y empeño, nadie arrebatará a Alberto Nuñez Feijóo su papel de flamante embajador. En mayo de 2010 ejerció como anfitrión durante el tramo de dos horas que recorrieron los Reyes de España desde la ermita de San Paio, en Lavacolla, hasta la catedral. También Mariano Rajoy acompañó a Angela Merkel en 2014. Javier Solana, que hace el Camino desde los 40 años, es uno de los más curtidos y Santiago Abascal llegó a la Plaza del Obradoiro el 21 de junio de 2020, junto al candidato de Vox por La Coruña, Ricardo Morado. Aprovechó el momento para declarar su convencimiento de que su partido tenía ya un «pie dentro del Hórreo».