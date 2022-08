Iker Casillas desmiente su relación con María José Camacho

Iker Casillas desmiente la relación sentimental que le relaciona con María José Camacho. La revista Hola saca en portada unas imágenes del ex portero de la selección española de fútbol y la viuda del ex portero del Barcelona, Francesc Arnau.

Desmentido de Iker Casillas en Instagram

Al parecer, Íker y María José se han estado viendo durante este verano, pero según el desmentido del propio ex futbolista, sería una buena amistad la que les une, porque ha sido el propio ex de Sara Carbonero el que a través de su instagram el que ha dicho que es una «nueva invención, no una nueva ilusión».