Ortega Cano estalla contra Ana María Aldón y le dedica unas duras palabras

Ortega Cano ha roto su silencio y ha expresado abiertamente lo que piensa de las últimas declaraciones de Ana María Aldón sobre su matrimonio. El torero está muy dolido con su mujer y ha sido muy duro y tajante tras desvelar que no dormían juntos. Y, es que, a pesar de de vivir bajo el mismo techo, no hacen vida en común y prácticamente no se dirigen la palabra.

Ana María Aldón no se ha cortado ni un pelo en contar algunas de las intimidades de su matrimonio y en qué punto se encuentran. El diestro está cansado de que su mujer revele en televisión los secretos que ocurren en su hogar y no ha podido evitar pronunciarse, muy enfadado, sobre la actitud que está tomando la diseñadora. “Me parece muy fuerte que mi mujer diga esas cosas de su marido”, ha dicho con dureza Ortega Cano a ‘Semana’ tras ser preguntado por la madre de su hijo pequeño.

José Ortega Cano, Ana Maria Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo FOTO: UAT GTRES

El torero, con frialdad y dureza, no ha podido evitar mojarse y dejar bien claro que está totalmente en contra de las palabras y el relato de su mujer. Mientras, Ana María Aldón sigue contando en el programa donde trabaja todo lo que ocurre dentro de su casa. Ahora que Gloria Camila ha entrado en el reality de ‘Pesadilla en el paraíso’, parece que las aguas están más calmadas entre el clan familiar, aunque todo el mundo está muy expectante de ver cómo va a comentar el concurso de la hija de su marido y si será objetiva con ella.

Es más que evidente que Ortega Cano está al límite y que cada vez tiene menos paciencia. Esta situación le está pasando factura y el estado de nervios al que está sometido le están llevando a comportarse en algún que otro momento agresivo con la prensa y con los reporteros. Pero en esta última aparición, el diestro, a diferencia de sus últimas intervenciones, ha contestado tranquilo, frío y derrotado. ¿Es el principio del fin de su matrimonio? ¿Quién será el primero en dar un paso al frente?