Esto es lo que piensa Sonsoles Ónega sobre ‘Sálvame’

Hay muchísima expectación con el inminente estreno de Sonsoles Ónega en Antena 3. La periodista se pone al frente de un nuevo espacio, ‘Y ahora Sonsoles’, que será competencia directa en audiencias con ‘Sálvame’. La presentadora, en un su última aparición pública en el Museo del Traje de Madrid, que acudió al enlace de Euprepio Padula y Michel Arroyo, se ha pronunciado sobre esta nueva etapa profesional y no ha dudado en hablar sobre qué le parece haberse convertido en rival de sus compañeros en audiencias.

Sonsoles Ónega esta muy feliz con este nuevo proyecto y esta nueva etapa profesional y, para ella, Mediaset también es su casa. Para ella, más que rivalidad es convivencia. Su intención no es desbancar a sus excompañeros en audiencia, sino “convivir”. A pesar de estar muy emocionada con el inminente estreno de su espacio, también está muy nerviosa. Su salida de Mediaset causó mucho revuelo ya que, de la noche a la mañana, abandonó la cadena para irse a Antena 3. Aún así, mantiene muy buena relación con sus compañeros de profesión, como Ana Rosa Quintana, con quien ha admitido que se ha mensajeado y que tiene pendiente quedar para tomarse un café con ella.

Sonsoles Ónega en el anuncio FOTO: Atresmedia Antena 3

En su última entrevista en ‘El hormiguero’, Sonsoles Ónega desveló cómo se gestó su salida de Telecinco. “Me enamoro profundamente de que alguien tenga una propuesta para mí. Pido 48 horas para reflexionar. Y tomo la decisión. Es una empresa que no me es del todo ajena. Llevo 14 años publicando con Planeta. Y con mucho dolor de corazón comuniqué a mis jefes que me iba”, declaró, arrojando luz al asunto. La presentadora marca una nueva etapa en la cadena y supone el regreso de la prensa del corazón a Antena 3, que, desde hace un tiempo, había dejado de lado el mundo del cotilleo para centrarse más en otro tipo de entretenimiento.

Pero, aunque Sonsoles Ónega no tenga ningún tipo de problema con Mediaset, la cadena parece ser que sí está aún algo mosqueada con la presentadora y, a día de hoy, sigue habiendo cierta tensión. Después de que se desvelase el nombre del programa que va a presentar en Antena 3, Telecinco tituló a un nuevo espacio dedicado a ‘La isla de las tentaciones’ con el nombre de ‘Y ahora, la isla de las tentaciones’, haciendo alusión al espacio de la periodista.