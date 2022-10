El diario de Amilibia: Irene Montero se cortará un mechón o dos

Me extraña que a algunos les extrañe que Pedro le dé el poder a Elena, esto es, que Sánchez le dé más poder a Sánchez. No comprenden que Él es fiel a su trayectoria, se está dando el poder a sí mismo: Sánchez+Sánchez o Sánchez elevado al cuadrado, a elegir. Así, Bolaños podrá descolgar el teléfono todos los días para decir a la presidenta de RTVE cosas como “borra los abucheos de la gente a Sánchez, Sánchez”, “tenemos que tratar lo de la docuserie de Sánchez, Sánchez”, “hay que dar brillo a la presidencia europea de Sánchez, Sánchez”, etc. Escudo heráldico de los Sánchez: “En un campo de gules, un castillo de plata, aclarado de sable, superado de una estrella del mismo metal, con un brazo armado de plata llevando en la mano una cinta de plata con la salutación angélica en letras de sable”. O sea, mucha plata: 490 millones para RTVE. Lo de la salutación angélica con brazo armado es ideal en tiempos de eterna campaña electoral.

Irene Montero FOTO: Chema Moya EFE

Él y sus ministros se han subido el sueldo un 4%. Aquí nadie se corta un pelo, excepto las muchas mujeres que se están cortando mechones para protestar contra el maltrato a las iraníes y el asesinato de Amini. Inició el movimiento una eurodiputada sueca y la han seguido actrices francesas como Juliette Binoche, Marion Cotillard, Jane Birkin, Isabelle Adjani y Charlotte Gainsbourg. Dicen las malas lenguas que Irene Montero pensó en raparse al cero, pero Pablo Iglesias, que hizo la transición política del moño al flequillo, le ha aconsejado prudencia, no vayan a acusarles de islamofobia. Más consejos pablistas: en tiempos de rebelión, hay que cortarse un mechón. Dos mechones, ya en las revoluciones.

Y Elena, a no cortarse un pelo.