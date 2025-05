El PP busca su alma

Leo: «Feijóo convoca al PP a un congreso para mojarse y revisar ideas». Como estas cosas comienzan por la cabeza, el líder pepero ha cambiado de peinado: tiene más volumen y parece un poco desordenado, incluso con algún rizo rebelde. No sé si es la moda, pero, al margen de lo que opine su señora, le sienta bien: está rejuvenecido y con la coronilla pelona más tapadita. Leo: «Feijóo se proyecta en Moncloa con el lema “haré lo que prometa”. Apuesta por una limpieza profunda del sanchismo cuando gobierne». Imagino que el Apolo de la Moncloa le responderá en el Congreso llamándole «Míster Proper». Como hay «fontaneros de Moncloa buscando trapos sucios del PP», presumo que ha llegado la hora de las grandes lavanderías y las eficaces lavanderas: ahí está nada menos que Leire Díez, que quiere desteñir el verde guardia civil para blanquear la mugre monclovita y centrifugar familiares.

La ponencia política del congreso pepero quiere integrar las almas del partido (liberal, conservadora y centrista) en torno a valores comunes. Algunos analistas de la cosa creen que buscan un alma ligeramente socialdemócrata para atraer el voto de las almas ligeramente rojas, pero estas prefieren sufrir el fuego eterno a ver a la derechona en la Moncloa, fieles al catecismo sanchista. No sé cómo está el mercado de almas, hace tiempo que no veo al diablo, pero me imagino que encontrar un alma limpia y distinta es difícil. Quizá iluminado por su tía la monja o por inspiración del Apóstol Santiago, Feijóo ha acertado plenamente: que sea Alma Ezcurra la encargada de encontrar el alma más conveniente, no un alma en pena o un alma de cántaro, sino un alma transversal y mediopensionista. Un alma para encontrar otra alma. Y el peinado de Feijóo no entra en el debate, ya saben.