José Ortega Cano y Ana María Aldón, juntos tras la polémica

José Ortega Cano y Ana María Aldón se han dejado ver junto a su hijo pequeño después de estar en el foco del huracán mediático tras su la polémica entrevista del diestro en ‘El programa de Ana Rosa’. El matrimonio ha acompañado al benjamín de la familia a un partido de fútbol en actitud amigable y apaciguadora, demostrando que, por encima de cualquier conflicto, está el bienestar de su hijo.

Tanto la diseñadora como el torero están enfocados en el bien común del pequeño y, aunque ya no hagan vida en común, van a seguir haciendo planes en familia por su hijo. Ana María Aldón ha reiterado todo el rato en cada una de sus intervenciones que su propósito es el bienestar y la felicidad de su hijo. Por eso, la pareja está poniendo todo su esfuerzo en tener una relación lo más cordial posible ya que están unidos por el pequeño, siendo el mayor nexo de unión del matrimonio.

Ortega Cano y Ana María Aldón FOTO: gtres GTRES

Después de meses de rumores sobre una posible crisis matrimonial y tras muchas idas y venidas, Ortega Cano dio la cara ‘El programa de Ana Rosa’. El torero ha sido, sin duda, uno los personajes más perseguidos del momento y, después de mucho tiempo sin hablar, le concedió a la periodista su entrevista más esperada. “Sigo enamorado de Ana María, totalmente. Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos de pareja, siguiéramos haciendo una vida normal. Ella con su trabajo y yo con mis cosas. A mí me gustaría porque yo no me encuentro bien si no es así”, dijo el diestro a la presentadora. Después de sorprender con esta declaración, acabó despidiéndose diciendo: “Tengo el semen fuerte, ¡vamos a por la niña!”.

Esta entrevista sucedió justo un día después de que Ana María Aldón confirmase que ambos se estaban asesorando por sus respectivos abogados. Después de muchas especulaciones, finalmente la diseñadora confirmó la separación en el programa en el que trabaja. La andaluza confirmó que hacía vidas separadas y que mantenían una relación cordial por el bien de su hijo y eso es lo que han demostrado en esta última cita que han tenido familiar.