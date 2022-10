Ana María Aldón, emocionada, se pronuncia sobre la demanda de divorcio

Ana María Aldón se ha vuelto a sentar en el plató de ‘Fiesta’, el nuevo programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco presentado por Emma García, para hablar sobre la demanda de divorcio con el diestro. En el programa anterior, ‘Socialité', la hija de la diseñadora ha sorprendido con sus declaraciones sobre lo que se estaba gestando y aseguraba que su madre no sabía nada y que le sorprendía que haya sido el torero el que haya dado el paso porque es lo mejor que le podía suceder a su madre.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Jesus Briones GTRES

Tras esto, tan solo una hora después, Ana María Aldón ha dado la cara y ha comenzado su intervención, sorprendida, arrojando luz al asunto: “Me ha llegado que hay una abogada y no es su abogado de confianza”. Además, también ha sorprendido a todos asegurando que el torero no es el único que está siendo asesorado. Ella también ha puesto el asunto en manos de los profesionales, información que ha despertado entre los colaboradores del plató la idea de que esto sea el paso previo para llegar a un entendimiento por el bien del hijo en común del matrimonio. Tras esta suposición, la andaluza ha querido dejar bien claro que “para que nosotros lleguemos a un acuerdo no necesitamos absolutamente a nadie. Somos padres de un hijo, y tanto para el como para mí, es nuestra máxima prioridad”. “No hay necesidad de hacer esto. Sobre todo porque lo estamos llevando bien pero no es fácil”, terminaba diciendo a sus compañeros.

Emma García también le ha pedido a Ana María Aldón que le respondiera sobre qué había sido lo mejor de su matrimonio, dejando al hijo en común de los dos de lado, y, la diseñadora, después d eun largo silencio, ha destacado el cariño, la admiración y el respeto que se han tenido el uno por el otro. Aún así, ha querido dejar claro que “yo no doy falsas esperanzas de nada. Él sabe lo que hay”, respecto a la situación que está viviendo en estos momentos. Mañana, el torero se sentará en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para conceder una de sus entrevistas más esperadas. ¿Responderá a Ana María Aldón?