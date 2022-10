Bárbara Rey, sobre su docuserie: «Digo la verdad, va a ser muy intenso»

A primeros de año, Atresplayer Premium estrena el documental “Cristo y Rey”, una docuserie sobre la carrera de la vedette, cantante y actriz Bárbara Rey, así como su tormentoso matrimonio con el domador de leones Ángel Cristo, padre de sus hijos Sofía y Ángel y algunos de sus romances.

Rey, que ayer acudía a la presentación del libro de Chelo García Cortés, aseguraba sobre el documental que «yo soy una persona que digo la verdad y va a ser muy intenso y va a haber cosas muy interesantes».

Belén Cuesta como Bárbara Rey FOTO: Atresmedia Antena 3

La cadena ya ha anunciado la fecha oficial en la que estrenará la nueva serie sobre la vida de Bárbara Rey y Ángel Cristo: será en enero de 2023 cuando los espectadores podrán disfrutar de la producción audiovisual. La docuserie se emitirá no solo en su plataforma de pago: también podrá verse en el prime time de Antena 3. Jaime Lorente y Belén Cuesta son los protagonistas, que dan vida a Ángel Cristo y Bárbara Rey, respectivamente. Por su parte, Adriana Torrebejano encarnará a Chelo García Cortés y Cristóbal Suárez al Rey Don Juan Carlos, al que siempre se ha atribuido un affaire con la murciana. Una relación que ella nunca ha confirmado ni desmentido y del que podría revelar importantes detalles en su documental.

La serie inspirada en la vida del domador Ángel Cristo y la musa del destape Bárbara Rey FOTO: Atresmedia EFE/Atresmedia

Con Chelo García Cortés, la actriz asegura que llegó a tener una noche de pasión. Un episodio que la periodista y colaboradora habla en su libro: «Me imagino que entre ella y yo, como no ha habido nunca un problema, será todo ha sido bueno. No me ha dicho en el sentido de amor carnal… a lo mejor lo cuenta ahí. Lo nuestro fue una cosa que surgió, muy bonita, pero no teníamos ni experiencia ni nada, y luego no hemos profundizado en lo que hemos sentido, ni nada de nada». Por su parte, Bárbara Rey aclara que su encuentro con la periodista fue un encuentro de una noche que no volvió a repetirse. «Chelo estaba con José Manuel Parada y yo, para suerte o desgracia, soy hetero. Fue una experiencia, una vivencia».