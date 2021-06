Zayra Gutiérrez: “Mi chico es de 10 y mi familia le adora. Es todo mentira”

“Las declaraciones de esta chica me parecen lamentables-ha comenzado diciendo Zayra Gutiérrez en Sálvame en una conexión en directo tras el demoledor testimonio de la ex de su novio, con el que lleva cuatro meses saliendo-.Dice que él me ha llamado gorda antes de salir conmigo etc. Ella estuvo hace tres años con él y es la única ex que ha tenido. Ella le puso los cuernos siete veces y lo sabe todo el mundo. Está resentida, llena de envidia, y lo que le gustaría es volver con Miky”.

“Ha dicho que no tengo ni la ESO y que no doy un palo al agua. La que no la tiene es ella y farda de estudios. ¡Mentira! no tiene la ESO-ha insistido sin aclarar si ella ha conseguido sacarse los Estudios Secundarios Obligatorios-Ella es una muerta de hambre. Sale en su Instagram en un restaurante que no es suyo, que tiene un campo de golf y la realidad es que ese restaurante no es suyo, es de su padrastro que se dedica a cortar el césped en el campo de golf”.

Zayra Gutiérrez con su nuevo novio

Zayra ha defendido que su chico no tiene nada que ver con el retrato que ha hecho su ex en Sálvame: “Antes de ser mi novio, fue mi amigo. Lo conozco desde hace cuatro años y llevo cuatro meses con él. Me inspira, me respeta, mi familia le adora, y mis amigas también”.

La hija de Guti ha negado que no siga a ningún chico en redes sociales por los celos de Miki, como dice su ex novia: “Lo que dicen del Instagram, no es verdad. Lo que pasa es que me han quitado la cuenta porque me metí en una aplicación para borrar a gente que seguía e Instagram detectó que la App era un “hacker” y borró mi cuenta. Él siempre me dice ´Sube lo que quieras mi amor, estás guapísima´. No es verdad que me controle ni mis fotos ni mis mensajes”.

Llevan cuatro meses juntos y se conocen desde hace cuatro años

En medio de la encendida defensa de Zayra, han emitido un nuevo testimonio contra su novio, que ella ha identificado rápidamente: “Es la madre de Alicia-ha dicho-Miki sólo ha tenido una pareja, no puede haber más testimonios”.

La madre de su ex novia ha relatado que el noviazgo duró un año y “fue una pesadilla”. Asegura que vivieron escenas muy fuertes de celos y que él “controlaba el WhatsApp y las redes sociales” de su hija. “Este chico es un Nini. Es de una familia normal. Su padre es médico y la madre administrativa de un hospital.

Ha sido ella la que ha relatado que “Miky tenía un perro, se llama Guti, porque son fans de él” y que habría comprado mucho antes de conocer a Zayra. “A mi me da pena la familia de Zayra” asegura su “ex suegra”. Esta información, sin embargo, no ha sido desmentida por la hija de Arantxa de Benito: ¿”Qué tiene de malo que tenga un perro que se llama Guti?”-ha respondido a Paz Padilla.

“Yo estoy más feliz que nunca y muy tranquila-ha continuado-él me ayudado a cambiar de vida para mejor. Es una persona 10 y tú, que eres madre, no dejarías que tu hija estuviera con alguien así-le ha contestado a Paz Padilla-. Y te digo que mis padres lo adoran y mis abuelos también, igual que mis amigas de verdad. Yo, gracias a él, he dejado de salir y la mala vida que tenía antes. Si todo mi entorno está encantado no será tan malo, ¡es que es un diez!.

“No voy a consentir que le dejen así delante de todo el mundo”

A continuación, Zayra ha explicado como transcurre su vida en Londres: “Yo estoy estudiando en una academia para sacarme al Advance de 9 a 2 de la tarde y él trabaja en un bar. Él paga la casa y me paga todas las cenas, las comidas, la compra y me hace regalos. ¡Me da más que yo a él!”

Zayra Gutiérrez y su novio Micky

Tras escuchar Paz un nuevo testimonio que, por su dureza, no se ha hecho público, le ha dado un consejo a la hija del futbolista del Real Madrid: “Que estes alerta, que aquí se dicen cosas muy fuertes y, por eso, no podemos hacerlo público. Si sucede algo extraño, no lo dudes y pide ayuda”-le ha dicho Paz a Zayra.

Ha sido entonces cuando Zayra ha perdido la paciencia y ha estallado: “Me parece vergonzoso que dejéis así a una persona maravillosa y que lo estáis a dejando de... ¿de qué? Es una persona anónima y vamos a tomar medidas legales. Me la suda los testigos que haya porque es mentira. Yo sé lo que yo vivo desde hace 4 meses y 5 años de amistad. ¡Ya está bien!”-ha dicho muy enfadada.