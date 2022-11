El cantante Francisco se defiende de las acusaciones de Denia Apolinar: “No he sido racista en mi vida”

No quiere entrar en polémicas con Denia Apolinar, la mujer que asegura que es el padre de su hija Naomi, pero Francisco sigue insistiendo en que “no conozco de nada a esa mujer, y su hija no es mía. Lo único que busca esa señora es sacar dinero a costa de mi persona. Inventa y manipula mensajes…”.

Ella insiste en que no paga los quinientos euros que fijó el juez como pensión de alimentos para Naomi…

Solicité en el juzgado una revisión de medidas, porque esa chica ya tiene veintidós años, vive independiente con su novio, y lo que tiene que hacer es estudiar y buscarse un trabajo. En este país, los hombres lo tenemos muy mal en este tipo de situaciones. Yo no gano el mismo dinero que antes, la pandemia me hizo mucho daño y me quitó trabajo.

Denia ha mostrado unos Whatsapps en los que, presuntamente, usted la insulta con frases racistas por su color de piel.

Otra manipulación. Ni soy racista ni la he insultado en mi vida. Mira, su objetivo es ganar dinero, a esa señora le da igual quien sea el padre de su hija.

Pero legalmente es el padre de esa chica.

Legal, pero no biológico. Como no fui a hacerme las pruebas de ADN me adjudicaron la paternidad.

El cantante lleva más de treinta años con su actual mujer, Paca, y nos cuenta que estos días “la estoy mimando muchísimo porque acaban de operarle de la vesícula y está convaleciente. Es mi gran amor, la mujer de mi vida. Y ahora me toca hacer de amo de casa. Paca es el mayor éxito de mi vida.”

Ha sido abuelo de nuevo.

Mi hijo Paco ha sido padre, ya tiene tres hijos. Y yo soy un abuelo muy disfrutón con sus nietos. Les quiero muchísimo.

Se acaba de incorporar al concurso televisivo “Dúos increíbles”…

Sustituyo a Ainhoa Arteta, que tiene algunos problemas de salud. Tengo la voz mejor que en mis inicios profesionales. A ver quien canta como yo a mis sesenta y tres años. En el concurso estoy disfrutando muchísimo.