Hugo Arévalo, la nueva ilusión de Tamara Falcó, rompe su silencio: todo sobre el empresario

Ríos de tinta corrieron sobre la polémica ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, después de que se hicieran públicas unas imágenes en las que el empresario aparecía besando a otra mujer, solo un día después de que se comprometieran. Desde entonces, han sonado con fuerza los rumores de que podrían darse una segunda oportunidad, pero las últimas informaciones apuntan a todo lo contrario. Según ha señalado la periodista Leticia Requejo en “El programa de Ana Rosa”, la marquesa de Griñón podría estar de nuevo “ilusionada” en el amor. Al parecer, otro hombre la ha ayudado a recuperar la sonrisa, ¡y se trataría de un conocido de su ex!

“Todavía es pronto y no quieren poner etiquetas, pero ambos están entregados a la causa y la cosa va viento en popa”, ha señalado la reportera del matinal de Telecinco. Al parecer, a Íñigo Onieva no le habría sentado nada bien las “citas” que han tenido su ex y su amigo, Hugo Arévalo, y así se lo habría hecho saber a través de un mensaje de texto. Las reacciones ante esta inesperada noticia no se han hecho esperar, y la periodista Beatriz Cortázar asegura que la marquesa de Griñón le ha confirmado su nueva ilusión.

Tamara Falcó en una imagen reciente FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

Aunque parece que, de momento, la cosa no va muy en serio, Tamara Falcó habría reconocido que han tenido “alguna que otra cita”. Sin embargo, la otra parte ha ido en la dirección contraria y ha desmentido a través de una llamada telefónica su supuesto idilio con la aristócrata. “La verdad es que eso no es así”, ha señalado.

De momento, se conocen pocos detalles sobre Hugo Arévalo, salvo que se codea con rostros conocidos de la jet set madrileña, un selecto círculo que le ha permitido acercarse a la marquesa de Griñón. “Es de Madrid, responsable de un máster digital y socio en varias empresas. Pertenece a una importante familia”, apuntan desde “El programa de Ana Rosa”.

Mismo círculo

Como se ha comentado anteriormente, Hugo Arévalo pertenece al mismo grupo de amigos de Íñigo Onieva. De hecho, estuvo invitado en el cumpleaños de Tamara Falcó y, recuperando algunas imágenes de las rede sociales, se aprecia que los tres han coincidido en varios planes. Atrás quedan esos tiempos, atendiendo al disgusto que se ha llevado el ex de la socialité tras enterarse del supuesto idilio.

Hugo Arévalo FOTO: Autor desconocido Redes sociales

“Sus amigos se quedaron impactados. Íñigo le reclama el gesto delante de todos su amigos en un grupo de WhatsApp”, cuentan en “El programa de Ana Rosa”.