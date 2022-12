Hugo Arévalo, la “nueva ilusión” de Tamara Falcó

“Ya ha habido beso”, asegura Leticia Requejo en “El programa de Ana Rosa”, responsable de esta exclusiva. Hugo y Tamara se conocían ya que él, de 35 años, pertenece al grupo de amigos que la chef comparte con su ex, Íñigo Onieva. En las últimas semanas parece que esa amistad ha dado lugar a algo más.

Pero, ¿quién es Hugo Arévalo?

Hugo Arévalo es uno de los socios fundadores de Tuenti y actualmente responsable de un MBA dedicado al mundo de las finanzas y del marketing. Con tan sólo 24 años, invirtió en la red social, empresa que vendió a Telefónica en 2013 por 80 millones de euros. Esta misma visión la tuvo invirtiendo en participaciones de otras empresas tan conocidas como Cabify, Glovo, Lime, Jobandtalent, Colvin, DeporVillage, Dudyfit, Playtomic, Tropicfeel, Lookiero, Matera y Genially, la mayoría basadas en servicios online.

Escuchamos ahora a Hugo Arévalo (Tuenti, Hawkers,...) en #INTOUFV, que nos habla de "emprendimiento en estado puro". pic.twitter.com/k95QqtDwCS — Fernando Trujillo (@ftsaez) May 28, 2019

Es socio además de varias empresas, una de ellas con la propia Tamara Falcó y relacionada con las plantas sostenibles. “¡Os presento mi nuevo proyecto! Qué ilusión y ganas tenía de contároslo. Desde @miniplanta_ ofrecemos plantas bebé en sus primeros meses de vida, para que sientas la experiencia de cuidarlas y verlas crecer”; anunciaba la marquesa de Griñón, el pasado mes de julio. “Es un proyecto precioso, y que nos permite re-conectar con la naturaleza dando alegría y aire puro a cualquier rincón de tu casa. Me uno al equipo como socia y Brand Strategy, tenemos el objetivo de hacer un mundo más verde y sostenible juntos”.

Considerado como “el rey midas del emprendimiento nacional”, Hugo Arévalo invirtió en otros proyectos de éxito como la firma de gafas Hawkers, de la que se convirtió en presidente ejecutivo. “Me encanta empezar algo desde cero: sumar equipo, lanzar el producto, ver cómo va creciendo. Esa es la parte en la que yo disfruto”, reveló hace unos meses a la revista Emprendedores.

Onieva, enfadado en el chat de amigos

Parece, según Leticia Requejo, que la amistad especial de Hugo Arévalo y Tamara Falcó no ha sentado muy bien al ex de la marquesa. Ambos pertenecen a un chat común, del que ya la marquesa de Griñón ha salido, y en él Onieva reprocha a Arévalo que no haya ido de frente sabiendo sus intenciones con la que ya es su exprometida.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva rompieron su relación, compromiso y anuncio de boda incluidos, hace unos meses cuando se descubrió la infidelidad del empresario con otra mujer en el Festival Burning Man.