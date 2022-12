Filtran un vídeo de Hugo Arévalo, novio de Tamara, muy desinhibido de fiesta

Es la historia interminable. Las de Tamara Falcó son las relaciones de los vídeos filtrados. Novio con el que se ilusiona, vídeo para abrirle los ojos. Si no fueran pocos los filtrados sobre su ex prometido Íñigo Onieva, ahora también salen a la luz de su nueva ilusión, el empresario Hugo Arévalo. ¿Coincidencia o traición? Quién lo sabe, pero el vídeo de Arévalo muy desinhibido está ahí.

Ha sido el programa de Telecinco “Sálvame” el que ha dejado caer que han sido los propios amigos los que han filtrado el vídeo en el que Hugo aparece cantando en un autobús, pasandolo muy bien y supuestamente un poco ebrio.

“Tienes suerte que me he enterado de la forma que me he enterado, si no habría ido a tu casa a machacarte la cabeza y soltarte una tras otra sin parar, una tras otra”, escribió Íñigo Onieva cuando se enteró de la nueva relación de Tamara Falcó, al que él aún aspiraba a reconquistar.

La marquesa de Griñón y Onieva rompieron su relación tras anunciar su compromiso y su boda en 2023, después de que saliera a la luz un vídeo de Íñigo besando a otra mujer en el Festival Burning Man de Nevada. No era la primer vez pero sí fue la definitiva. La hija de Isabel Preysler decidió hacer borrón y cuenta nueva y olvidarle. En ese proceso, parece que la relación de amistad de Tamara con Hugo Arévalo, que pertenece a su mismo grupo de amigos, ha ido cogiendo fuerza y se consolida. En octubre pasado, ambos coincidieron en el Santuario de Lourdes y desde entonces se han vuelto inseparables.

Ayer, el periodista Antonio Rossi anunciaba en “El Programa de Ana Rosa” que la pareja tiene previsto pasar el Fin de Año juntos, en la playa... siempre y cuando más filtraciones de vídeos comprometidos no les enturbien las Navidades.

Isabel Preysler, asustada

Según publica Informalia una fuente muy cercana a Isabel Preysler desvela “Isabel está asustada ante la evidencia y tiene miedo de que su hija vuelva a darse un batacazo sentimental”. Y aseguran que la madre de Tamara “no se esperaba ese tipo de secuencias y le ha dicho a Tamy que ande con pies de plomo y que tenga mucho cuidado con ese hombre”.