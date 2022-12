Tamara Falcó navega entre dos aguas: Íñigo Onieva y Hugo Arévalo

Muy poco le ha durado el luto a Tamara Falcó tras su polémica ruptura con Íñigo Onieva. Todos recordarán el escándalo en el que la expareja se vio inmersa después de que se publicaran unas imágenes en las que el empresario aparecía besando a otra mujer en un festival de música de Estados Unidos, solo un día después de que él y la marquesa de Griñón anunciaran su compromiso. Por muy firme que sea su fe, parece que lo del perdón cristiano no va con la «influencer», y dejó claro en más de una ocasión que su historia de amor con el diseñador de coches ya era cosa del pasado. «Para los cuernos soy muy cuadriculada», sentenció en una rueda de prensa que pasará a los anales de la historia de la crónica social.

De cara a la galería, Tamara Falcó se refugió en su familia y la religión para superar el duro bache que atravesaba, pero las últimas informaciones sugieren que la socialité también se habría apoyado en un amigo muy cercano que ahora se ha convertido en su «nueva ilusión». Así lo aseguró la periodista Leticia Requejo en «El programa de Ana Rosa», confirmando la complicidad que hay entre la marquesa y el apuesto joven, que responde al nombre de Hugo Arévalo: «Todavía es pronto y no quieren poner etiquetas, pero ambos están entregados a la causa y la cosa va viento en popa». Lo más interesante de toda esta historia es que el chico en cuestión sería amigo de Íñigo Onieva, y, por supuesto, a este no le habría sentado nada bien el coqueteo entre su ex y su colega. «Íñigo le reclama el gesto delante de todos su amigos en un grupo de WhatsApp», señalan desde el matinal de Telecinco. Una forma muy suave de explicar lo que pasó, teniendo en cuenta los insultos que, supuestamente, propinó a su rival, según el mismo espacio televisivo: «Sucia rata, eres un trepa. Eres la peor persona del mundo y me das asco».

Hugo Arévalo FOTO: la raz La Razón

Lo que peor lleva el empresario es que sus esperanzas de retomar su relación con Tamara se han ido al traste, y, por lo visto, no eran infundadas… Mientras que se daba a conocer que la aristócrata volvía a sonreír junto a otro hombre, a esta redacción llegaban informaciones procedentes de fuentes de total solvencia que apuntaban a una reconciliación entre Falcó y Onieva. Al parecer, en las últimas semanas, la expareja había experimentado un leve pero prometedor acercamiento, y algunas personas de su círculo íntimo apostaban por una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ha estado la inocente Tami navegando entre dos aguas?

Lo cierto es que ella misma confirmó en «El Hormiguero» que «algo hay» entre ella y Hugo Arévalo, unas declaraciones que parecen, más bien, dirigidas a su ex, regodeándose ante millones de espectadores de que ha rehecho su vida en menos de tres meses. Sin embargo, el tercero en discordia podría tener una idea muy diferente sobre el tipo de relación que mantiene con Falcó, puesto que desmintió su romance con ella. «La verdad es que eso no es así», dijo Arévalo en «Ya es mediodía». ¿Se ha precipitado Falcó a la hora de escribir el nombre de Hugo seguido de un corazón en todas sus carpetas?