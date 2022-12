Estos son los planes de Fabiola Martínez como soltera en Navidad

Fabiola Martínez está en su mejor momento personal. Desde que se separó de Bertín Osborne, hace dos años, la venezolana está viviendo una nueva juventud y a sus 50 años se encuentra más feliz y realizada que nunca. Se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de ‘Y ahora Sonsoles’ y sus intervenciones nunca pasan desapercibidas, hablando sin tapujos sobre su situación sentimental y de cómo se encuentra en estos momentos como soltera, sintiéndose más guapa que nunca.

Ahora en Navidad, Fabiola Martínez y Bertín Osborne se han tenido que repartir los días para pasar con sus hijos y la venezolana ha desvelado cuáles son sus planes estas fiestas. “En casita, con mis niños, mis padres, mi hermano, en familia” desvelaba a la prensa. Esta Nochebuena, los niños estarán con su padre y ella aún no sabe qué va a hacer, a pesar de que sea mañana. “No sé todavía, estoy pensado que a lo mejor digo que me voy al Caribe y me encierro en mi casa, que necesito descansar. Los niños van a estar con su papá y sus hermanas en Sevilla. Creo que van a organizar ellas la fiesta de fin de año en el campo” decía bromeando la exmujer del presentador.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez

“Te digo una cosa: últimamente, cada vez que pienso en tiempo para mí, solo quiero descansar. Porque es verdad que llevo muchos frentes, trabajo mucho y hay veces que no tengo tiempo para descansar” respondía a la pregunta de si le gustaría celebrar estos días en familia con el clan Osborne. Ella lo tiene muy claro y está un poco cansada de que se le relacione con la familia de su exmarido dos años después de separarse, a pesar de que se lleven estupendamente y “lo quiere un montón”. “Hay veces que me hacéis preguntas que no tienen respuesta porque ya no estamos juntos. Si a mí me preguntáis por los músculos de Bertín, yo qué sé”, declaraba.

Y, como era de esperar, ha vuelto a desmentir que esté de nuevo enamorada. “Bueno, por amor a mí, forever and ever”, ha contestado. “Soltera, fenomenal y disfrutando de la vida”.