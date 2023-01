Gloria Trevi se rompe con Risto Mejide al recordar el “infierno” de su entrada en prisión

“Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, contestó en sus redes sociales la cantante Gloria Trevi, cuando volvió a verse inmersa en nuevas acusaciones de abuso y explotación de menores en la década de los 90.

“Rapto, violación y corrupción de menores” fueron los cargos por los que la artista fue detenida junto a su ex representante, Sergio Andrade, en 2000. Trevi fue absuelta y exonerada en 2004 ya que un juzgado dictaminó que no había indicios suficientes para su ingreso en prisión.

Hoy, Gloria Trevi se sienta en el “Chester” de Risto Mejide. En una entrevista muy personal, abordan temas polémicos como su paso por la cárcel: “Pasé dos años y pico en la cárcel de Brasil. Fueron muy duros, muy duros. Pasaba del escenario a un infierno. Y luego pasé de defender como un Quijote una causa perdida. Yo tenía mi lealtad en las personas equivocadas, y de ahí paso a estar presa. El primer día que me meten en la cárcel pensé que yo iba a salir esa tarde”, recuerda en el trailer del programa.

Además, la artista confiesa que tan solo dos meses antes de ser encarcelada sufrió la pérdida de su hija, tan solo un mes después de su nacimiento en 1999: “Yo había perdido a mi hija dos meses antes. Entonces cuando a ti te amputan las extremidades, no sientes un granito. Yo no sentía, no me importaba”.