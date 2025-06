Lydia Lozano da nuevos detalles de su lucha contra su enfermedad crónica

Lydia Lozano está librando sus propias batallas y consiguiendo los hitos que se ha propuesto en la vida. Ha saldado cuentas con enemigos, como Terelu Campos, pero también ha ajustado saldos con otros muchos y con su pasado en su libro autobiográfico, ‘La venganza de la llorona’. Unas memorias que le han hecho lanzarse a las librerías con muy buena acogida por parte del público. De ahí que haya decidido firmar ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, sintiéndose muy querida por los fans que han respaldado su iniciativa.

Y lo hace en un momento delicado de salud, después de confesar el duro diagnóstico que ha recibido por parte de los médicos. Fue el pasado mes de mayo cuando la periodista anunció en directo desde ‘La familia de la tele’ la enfermedad contra la que llevaba batallando en silencio durante años. Sin poder contener las lágrimas y perpetuando su fama como “llorona”, habló de los fuertes dolores que padecía y que en los últimos meses se habían agravado: “Llevo mucho tiempo pinchándome cortisona en el hombro para que no se me duerman las manos”, desvelaba, a la vez que anunciaba que su diagnóstico era artritis reumatoide. Una enfermedad crónica de la que ha vuelto a dar nuevos detalles.

Lydia Lozano, destrozada tras recibir un fatal diagnóstico en "La familia de la tele" RTVE

Lydia Lozano se sincera sobre su enfermedad

La colaboradora de televisión, ahora en La 1, se ha dado un baño de masas con motivo de la firma de ejemplares en la Feria del Libro de Madrid. “Me encanta porque, luego, la gente escribe y me dice ‘Me lo he leído en un fin de semana. Es muy bebible’. Y me encanta que me digan que mi libro es muy bebible. No es un libro vengativo. Es para todo el mundo ‘La llorona de la tele’. Yo tengo una carrera bastante importante dentro del mundo del periodismo. He conocido a mucha gente. He sido amiga de mucha gente. He estado ahí en los buenos y en los malos momentos. Entonces era que la gente supiera que no era solamente la de ‘Sálvame’ y ‘La llorona’. Se agradece un montón el cariño del público”, destaca.

Pero después de promocionar su libro y mostrar su felicidad ante la buena acogida que ha tenido, también ha entrado en materia y ha hablado sin reparos sobre su salud. La artritis reumatoide le merma movimientos y le resta también calidad de vida. Durante años ha preferido sufrir en silencio, pero no pudo más y tras ser atendida por los médicos finalmente reconoció su dolencia. La inflamación en sus articulaciones es un auténtico calvario: “El problema es que lo llevo pasando desde enero, pero lo que no sabéis es que lo llevo sufriendo desde hace cinco años”, confesaba. Está en tratamiento con su traumatólogo y hablaba del bajón anímico en el que se encontraba y que estaba afectando a su círculo más próximo.

Lydia Lozano en una imagen de archivo Gtres

Ahora vuelve a sincerarse: “Es verdad que me ha escrito muchísima gente y para poder firmar libros me han puesto un tratamiento de cortisona, pero que se corta el miércoles cuando empiecen ya con un tratamiento, porque es que no podía ni coger el boli”, ha destacado en su encuentro con sus fans. “Entonces le dije al reumatólogo haz algo para que yo pueda ir a la Feria del Libro”. Dicho y hecho, aunque no canta victoria: “Es muy chungo y hay mucha gente que me ha escrito, es que con las manos es todo, porque con un pie te apoyas en el otro”.

Pero los dolores en las articulaciones y la reducción de movimientos en sus manos le están suponiendo todo un calvario a Lydia Lozano: “El secador, por ejemplo, parece una tontería, pues el secador no lo podía coger”, explica para hacer entender al público por lo que está atravesando. Una enfermedad crónica que había batallado en silencio, hasta que no ha podido más. Y es que entiende que antes la cortisona le suponía una ayuda para el desempeño de sus funciones y los quehaceres diarios, pero ahora no obtiene el mismo resultado: “Yo no puedo estar toda la vida con la cortisona”.