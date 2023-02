Ana María Aldón revela los momentos más dramáticos vividos con Ortega Cano

Ana María Aldón ha pasado página. Pero se desmorona al recordar lo vivido en los últimos meses. Ahora estrena nueva casa a las afueras de Madrid donde nada le recuerda a Ortega Cano. Nada le perturba ni rompe su armonía, según el reportaje publicado esta semana en la revista “¡Hola!”.

Hace tan solo diez días que se ha divorciado, por eso, recordar la intentona desesperada de Ortega Cano por televisión pidiéndole una segunda oportunidad, fanfarroneando de su virilidad fue para ella la puntilla para romper su matrimonio. “Si era tan molesta para todo el mundo, si tan incómoda era, prefería desaparecer. Prefería irme... No podía quitarme esa idea de la cabeza”, señala en la revista.

“Si supiera la gente cómo soy yo de crítica conmigo misma, si supiera cómo me afectan las cosas y cómo realmente soy, se pensarían más de una vez ofenderme”, afirma sobre las críticas a su separación.

Con respecto a la posibilidad de volver a enamorarse, Aldón asegura que “ahora mismo, yo soy un problema para cualquier hombre que se me acerque”.

“Aunque yo no haya buscado este momento en el que me encuentro hoy, el destino me ha traído hasta aquí. Y sí, sueño con el futuro. Sueño con tener un taller. Aunque sé que los sueños solo se cumplen trabajando. Con el esfuerzo, con la constancia y con el sacrificio. Con mucho sacrificio. Yo no viajo. Yo no tengo bolsos de lujo, ni zapatos caros, ni ropa de marca… Pero tengo mucha capacidad de trabajo”, confiesa. “En este momento, tengo lo básico para el bienestar de mi hijo y el mío”, añade Aldón