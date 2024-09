Un enfado con Agustín, el motivo real del manotazo de Isabel Pantoja al grito de “¡imbécil!”

“¡Ya, cállate ya! ¡Imbécil! ¡Ocúpate de España!”, está llamado a ser el nuevo himno de Isabel Pantoja. No se trata de una nueva canción, sino una de sus ya míticas frases en sus enfrentamientos con la prensa, que se añaden al “no me vas a grabar más” o el “dientes, dientes, que es lo que les jode”. Su llegada al aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido bien movidita, pues lo hacía rodeada de guardaespaldas, que no podían hacer mucho para proteger a su cliente de las preguntas de una reportera. La periodista, con máxima educación, tan solo se interesaba por conocer cómo enfrentaba las últimas noticias sobre su familia, de esa de la que ella ha hablado en muchas ocasiones con la prensa. Ahora guarda silencio, cuando se le pregunta por la operación de apendicitis de su hija y su decisión de no acompañarla, así como el supuesto temor a las acciones de su hijo Kiko Rivera en Cantora. Esta última cuestión fue precisamente la que le hizo estallar, aunque ella llevaba ya mucho aguantando por dentro, como así se ha conocido ahora.

Aunque la tonadillera considera amiga a la prensa cuando quiere promocionar sus trabajos o cuando ofrece ella misma una exclusiva sobre su vida privada, cuando el tema no le interesa se cierra en banda. Se impone el silencio y difícilmente se le roba una declaración. Así sucedía este jueves en Tenerife, limitándose a levantar el dedo pulgar para evidenciar que se encuentra bien, como única respuesta a todo. Pero antes de entrar a la furgoneta que le trasladaría al hotel tras un largo viaje, terminó por desatar su furia con ese airado “¡Ya, cállate ya! ¡Imbécil! ¡Ocúpate de España!”, que acompañó con un manotazo al micrófono. Ahora se pone el foco en los motivos que le habrían empujado a actuar así, siendo víctima de nuevas críticas por su actitud definida como “soberbia” por muchos.

“Está desquiciada últimamente”, detalla Kike Calleja, poniendo el foco en las dificultades que rodean a la artista y que le tienen los nervios a flor de piel: “Ella tiene que afrontar ciertos temas personas aquí en Madrid que la tienen bastante angustiada. Entre la mudanza, el tema de Cantora con Kiko, la cancelación de la comida con sus fans y los problemas que está habiendo con su gira americana…”, enumera el periodista en ‘Vamos a ver’. Pero el motivo de su actitud sería, además de la acumulación de las anteriores circunstancias, un mal mayor e inesperado: el enfado que le ha separado de su hermano, Agustín Pantoja. Tal y como adelanta el colaborador, los hermanos son inseparables en lo personal y en lo profesional, pero el pasado domingo terminaron discutiendo y se ha desatado lo que define como una “guerra” y “ahora mismo no se hablan y la situación es muy tensa”.

Es más, en las imágenes de la polémica en el aeropuerto de Tenerife se podría evidenciar ya este supuesto enfrentamiento entre hermanos. “Si os fijáis, no se apoya en él, ni la da la mano como suele hacer”, subraya Kike Calleja, recordando que siempre han sido “uña y carne” y que ahora están en pie de guerra. ¿Por qué? También ofrece el motivo: “Agustín no quiere que ciertas personas vayan a Cantora y se enfadó porque estaba allí esa persona”. Una versión que no estaría del todo desencaminada, pues así lo confirma también Cristina Tárrega, amiga de la cantante: “Por muy bien que se lleven, cada uno quiere hacer las cosas a su manera e Isabel Pantoja no lleva muy bien que le digan lo que tiene que hacer”. Pero no solo su hermano le trae ahora por la calle de la amargura, sino que sus hijos continúan suponiendo problemas añadidos a los que no sabe cómo enfrentarse, además de que se haya cancelado su cita con sus fans y del que ya se sabía incluso el menú. También en riesgo de cancelación está su gira americana, lo que la tiene muy nerviosa. Una pregunta incómoda la terminó por alterar.