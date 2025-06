Kiko Rivera no invitó a su madre ni a su hermana a la Comunión de su hija Ana

Estuvo dudando si invitarlas o no, y al final decidió lo segundo. Kiko Rivera estaba convencido de que su progenitora no iría a la Primera Comunión de su nieta Ana, la primogénita del Dj, y prefirió no incluirla en la lista de invitados. Sabía que su madre daría el silencio como respuesta y se quitó el muerto de encima.



Anita, a sus nueve años de edad, lleva cuatro años sin tener el menor contacto con su abuela paterna. La cría pregunta por qué no quiere verla y no encuentra respuestas. Ella no entiende de enfrentamientos familiares y echa de menos a su yaya.



Pero esta ha roto todo vínculo con su hijo y su familia y no quiere saber nada de ellos. Ni una simple llamada, ni una carta, no ejerce de madre y, por lo tanto, tampoco de abuela. Además, la relación de Kiko con el hermanísimo Agustín, es inexistente. El odio es mutuo, fueron inseparables, pero las consecuencias de “la herencia maldita de Cantora” les separó para siempre, al igual que al tito de su sobrina Isa. Nunca le demostró el menor cariño a la hija de su mediática hermana.

Irene Rosales y Kiko Rivera, a la llegada a la Primera Comunín Gtres



Isa tampoco fue invitada a la Primera Comunión de Anita. Está en el último tramo de su embarazo y, preguntada si habría ido a la ceremonia religiosa de ser invitado, dio a entender que no. Aunque parece que la situación con Kiko no es tan distante como hace meses aún. O es lo suficientemente buena como limar asperezas.



La tercera ausencia en el evento fue la de Francisco Rivera, hermano de Kiko. No tienen una buena relación, nada que ver con el cariño que profesa el dj hacia su hermano Cayetano, que sí estuvo en la celebración familiar. En el seno de los Rivera Pantoja el cisma está muy claro.