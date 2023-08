Abraham Mateo: “Quiero mostrar a la gente el Abraham de ahora”

Durante años fue carne de memes, chistes e injustas bromas que le impidieron hacerse un hueco entre los grandes de la escena musical española, aunque, paradójicamente, se comía los escenarios al otro lado del charco, en Latinoamérica y Estados Unidos. Pero Abraham Mateo por fin se ha ganado, a base de mucho esfuerzo, el cariño y el respeto del público patrio, y así lo ha podido sentir tras su participación en La Velada del Año III, un combate de boxeo del que salió victorioso y en el que, además, interpretó algunos de sus temas. Ahora presenta “Maníaca”, una adaptación del famoso tema de la película “Flashdance”, que anima a perder la cabeza y bailar sin miedo ni vergüenza.

-¿Le ha pasado alguna vez?

Claro, todos tenemos nuestro momento de fluir con la música, de no pensar en nada y bailar a lo loco. Es lo que me gusta de la energía de esta canción, porque te hace flotar y bailar sin miedo ni vergüenza, que además es lo que transmite la peli “Flashdance”, en la que me he inspirado. Me apetecía hacerla porque no existía una versión en español de esta canción, y además ahora se cumple 40 años del estreno de la peli, que me encanta. Era el momento perfecto.

-¿No le dio vértigo versionar un tema tan de culto?

Bueno, es que es una canción que me encanta, y yo pienso que el que no arriesga, no gana. Decidí tirarme a la piscina y lo he hecho con mucho respeto y como un homenaje a la película. La verdad es que la canción está funcionando muy bien, está conectando con la gente porque lo hemos hecho con todo el cuidado de no perder la esencia de la canción original, que era lo más complicado. He intentado hacerlo lo mejor posible para refrescarla y actualizarla al máximo.

-Está muy de moda lo vintage. ¿En qué época le habría gustado nacer?

Yo creo que los 80 hubiera sido una época muy chula, porque ahora que la estoy descubriendo más a fondo, me siento muy identificado con ella, y no solo en lo musical, también en lo estético. Me encantan los outfits, los looks tan coloridos. Me siento muy a gusto con las melodías que se hacían en esa época, que me he criado con ellas por la música que escuchan mis padres.

-¿Cómo se presenta el verano? ¿Vacaciones o trabajo?

Lo tengo lleno de conciertos y es una cosa que me hace muy feliz, veo la agenda llena y me pone muy contento. Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera, después de tantos años en esto, tengo más ganas que nunca. Estoy preparando el nuevo álbum, que quiero que salga en septiembre u octubre, y vienen colaboraciones muy chulas con artistas españoles y de fuera. Hay una muy especial porque es con una cantante de renombre internacional, y a la gente le va a gustar mucho, se van sorprender.

-Además, acaba de salir victorioso de La Velada del Año III. ¿Cómo se preparó para el combate?

Es una historia muy larga que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Hace meses, estaba con unos amigos en una discoteca de cachondeo, y vi que Ibai buscaba en Twitter gente para La Velada. Yo le dije públicamente que ojalá me diera la oportunidad de dedicarle una canción en La Velada a AuronPlay, pero no buscaba combatir. Al día siguiente, mi móvil estaba lleno de notificaciones porque él me respondió: “¿Por qué no vienes a pelear?”. La cosa se quedó ahí y no supe más, pero el boxeador que se estaba preparando, Papi Gavi, tuvo una lesión, entonces Ibai me escribió cuando solo faltaban 20 días para ver si quería sustituirle. Era una locura porque mi rival se había preparado durante meses, pero no me lo pensé. Dije que sí, me junté con los mejores, entrenadores de élite, y la jugada me salió bien porque me lo tomé muy en serio.

-Pero le acusaron de tener ventaja por haber boxeado desde pequeño

Eso no era verdad. Mi rival dijo que yo estaba federado en boxeo desde los 12 años, y lo que pasa es que mi padre me apuntó y, muchas veces, te exigen federarte por el tema del seguro médico. Pero solo llegue a dar tres clases y me salí. No se puede decir que yo haya hecho boxeo por eso, pero mi rival empezó a inventárselo todo. De hecho, en el combate se ve que yo estaba muy verde y que no soy un boxeador profesional, ni mucho menos.

-Recibió mucho cariño de parte del público, pero hubo una época en la que le costó ganárselo…

Ha sido muy complicado hacerme respetar, en lo que respecta a mi carrera, en España. Cuando empecé, con 12 o 13 años, había muchos influencers del momento que se pusieron en mi contra y que influían mucho en los jóvenes. Además, los medios de prensa también colaboraron y me costó mucho avanzar. Ahora, con La Velada del Año, siento que me he enfrentado a todos esos haters que me hicieron sufrir cyberbullying cuando era pequeño, y he sentido el cariño de la gente al máximo. Lo que quería era mostrarle a la gente el Abraham de ahora y el cambio tan grande que he pegado. De alguna forma, ha sido como cerrar una página, y ahora por fin veo el amor y el respeto del público, que es una cosa que me hace mucha ilusión porque llevo esperando bastante tiempo que llegara.

-¿Le afectaban mucho esas críticas? No dejaba de ser un niño…

En aquel momento yo viajaba mucho por Latinoamérica, porque a pesar de que en España mucha gente en mi contra, allí o Estados Unidos sí estaba viviendo mi sueño, e intentaba no pensar en las cosas malas. Quería seguir centrado en mi música, sabía que todo llegaría con el paso del tiempo, con positividad todo se puede lograr. Me centré en lo bueno y me refugié en mi familia o mis amigos. En mi canción “Sigo a lo mío”, que se la dedico a quienes han sufrido algún tipo de bullying, hablo de que todo llega, y siento que por fin ha llegado el momento en que la gente me ve como Abraham, una persona, no solo el artista.