Abraham Mateo abre las puertas al Benidorm Fest: «En mi familia Eurovisión es sagrado»

El canal temático Yasss se volcaba hace semanas con la pasada edición de Eurovisión, invitando a exparticipantes como Soraya. Ahora, solo una semanas después del tercer puesto de Chanel, en dicho canal ya están buscando posibles participantes para el Benidorm Fest 2023. Aunque artistas como Agoney o Bertín Osborne ya han rechazado esa posibilidad, parece que no van a faltar candidatos después del gran impacto que tuvo la primera edición.

Estos días el cantante Abraham Mateo se encuentra de promo por su single con Ana Mena «Quiero decirte» y el artista ha sido preguntado por su posible participación en el Benidorm. Además, su estilo musical concuerda bastante con el que ha triunfado este año Chanel. Tanto ha sido el fenómeno de Chanel, que recientemente se hacía viral un imitador suyo en el Campeonato de España de Gimnasia.

El cantante español, que ha llegado a hacer colaboraciones con artistas de la talla de Jennifer López, ahora no descarta dar el salto al mundo eurovisivo: «A mí además Eurovisión es un festival que siempre me ha gustado, y en mi familia es un día sagrado. Tenemos la tradición de reunirnos en casa para ver el festival y hacer nuestras votaciones, y ¿por qué no? Sería una experiencia nueva»