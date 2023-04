Las accidentadas vacaciones de Belén Esteban: sufre otra fractura en su “pierna enferma”

Belén Esteban no levanta cabeza, o, mejor dicho, no levanta la pierna. Cuando ya estaba empezando a recuperarse del terrible accidente que sufrió en “Sálvame” y que le costó la fractura de la tibia y el peroné, la colaboradora ha vuelto a sufrir un percance, y lo peor es que ha tenido lugar durante sus vacaciones.

La de Paracuellos y su marido viajaron hasta las Islas Canarias, uno de sus destinos favoritos, para disfrutar allí de unos días de descanso y desconexión, pero Belén Esteban ha sufrido una nueva fractura en su pierna, esta vez, en el dedo anular del pie. “Pocos días de descanso en Alcalá (Tenerife). No se imaginan lo feliz que estoy allí, lo único malo que me ha pasado es que me rompí el cuarto dedo del pie de mi pierna enferma”, comienza explicando la tertuliana en su cuenta de Instagram. Aun así, parece que el accidente no ha alcanzado mucha gravedad, atendiendo a las palabras de tranquilidad que ha compartido: “Estoy tranquila”.

Junto a otras fotografías en las que muestra el paradisíaco destino al que viajó, Belén Esteban también ha compartido con sus seguidores una imagen en la que se aprecian las secuelas de su fractura. El pie de la colaboradora aparece visiblemente inflamado y enrojecido, con una venda que une su dedo anular al corazón.

Por fortuna, todo apunta a que este percance no le ha afectado tanto como el anterior, que la obligó a retirarse de su puesto de trabajo por un tiempo. Belén Esteban ha reconocido en varias ocasiones que fueron meses especialmente duros para ella, ya no sólo por las secuelas físicas que arrastraba, sino también por las psicológicas. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado. No quería ni comer ni hablar. Me hundí. He estado peor de la cabeza que de la pierna. Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reveló en “Semana”.