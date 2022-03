Belén Esteban vuelve a ‘Sálvame’ un mes después y cuenta el motivo de salud que le ha impedido salir de su casa

Belén Esteban ha regresado a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’ después de 25 días de misteriosa ausencia. Se ha hablado de embarazo, de ingresos hospitalarios, incluso de una posible marcha del programa, pero nada más lejos de la realidad.

Belén Esteban regresa al plató de 'Sálvame' FOTO: Mediaset

La de Paracuellos ha desvelado el motivo real por el que ha estado casi un mes sin pisar las instalaciones de Mediaset: “La verdad es que he tenido covid. Lo he pasado un poco mal pero he estado muy controlada, porque al tener mi problema de azúcar todo se complica un poco más. He estado en casa pero es que todos los días daba positivo y podía contagiar muy fácilmente”, ha comenzado diciendo con el fin de aclarar todas las dudas.

Millones de gracias Belén Esteban por quitarnos los discursos negacionistas de las vacunas y la violencia de género y del amor lo puede todo de la predicadora Paz Padilla #SálvameLemonTea #yoveosálvame #APOYOROCIO3M #MareaFucsia pic.twitter.com/Gb6E0kUmsQ — Rafael García López ☮️🕊️💻 (@RafaelGarciaLAF) March 3, 2022

Sonriente pero a la vez un tanto enfadada, Belén Esteban ha aprovechado la conexión desde la sala vip con María Patiño y Terelu Campos para desmentir las últimas informaciones que le han señalado directamente: “A Paz Padilla no le han despedido por nuestra discusión, y yo no he cobrado ese dinero que dicen durante el confinamiento”, desliza, añadiendo, además, que ha traído los papeles del gestor en los que demostrará que las cosas no son tal y como las han contado.