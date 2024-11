La actriz María Hervás, nueva ilusión de Dani Martín

Tras varias semanas de rumores, la revista "¡Hola!" publica este miércoles, 13 de noviembre, las primeras fotos del cantante Dani Martín con la actriz María Hervás. La actriz de "El Inmortal", "Machos Alfa" y "El Pueblo" y el artista madrileño, que acaba de presentar su último trabajo, "El Último Día de Nuestras Vidas", habían tenido varios encuentros en un bar de Madrid, pero ahora la revista saca a la luz las imágenes de la pareja tras el último reto profesional de la actriz.

María Hervás protagonizó el sábado, en los Teatros del Canal de Madrid, una obra de 24 horas, The Second Woman, creada en 2017 por Nat Randall y Anna Breckon, en la que una misma escena se repite hasta cien veces con cien hombres diferentes. Un esfuerzo interpretativo que fue celebrado por la pareja a su término.

Tras una temporada sin pareja, Dani Martín tuvo una relación con la influencer Meriloves, cuyo romance acabó a finales de 2023. "No es mi chica, es más que mi chica. Es la mujer más importante de mi vida", llegó a afirmar el excomponente de El Canto del Loco en mayo de 2023.

Antes había mantenido una relación con la modelo e ilustradora Begoña Martín, la periodista Melissa Jiménez y la actriz Blanca Suárez. Recientemente se conocieron los verdaderos motivos por los que se rompió la relación con la intérprete de "Las chicas del cable" o "Respira". "Había demasiada información sobre nosotros todo el rato. Mi padre siempre me decía: 'Acuérdate de que eres un llena-páginas, no le des importancia a eso'. Pero, hostia, estuvimos a punto de matarnos en el coche un par de veces. Siempre había alguien detrás. Yo necesito vivir una vida normal, natural. A mí me generó un pánico terrible aquello".