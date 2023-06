Adiós a Carlota Corredera: Mediaset le da el portazo definitivo con este significativo gesto

En la nueva etapa de Mediaset no hay sitio para Carlota Corredera. La cadena ha decidido retirar su fotografía del pasillo de la fama a pocos días del final de "Sálvame". La imagen de la periodista, que ha sido una de las caras más conocidas de Telecinco durante años, ya no se encuentra en el edificio. Con este gesto, Mediaset pone punto y final a su relación laboral con la gallega.

Desde que salió de "Sálvame" en marzo de 2022, Carlota Corredera estuvo un tiempo alejada de la pequeña pantalla. En septiembre, regresó a la cadena para presentar "¿Quién es mi padre?", programa que, tras ser cancelado, volvió a dejar a la periodista fuera de la televisión. Y ahora, con el nuevo giro de la cadena, Mediaset le da el portazo definitivo a la gallega, justo en la semana en la que el espacio de las tardes llega a su fin, después de más de 14 años en emisión. La última vez que Corredera apareció en un programa de Telecinco, fue el pasado enero, cuando intervino de manera puntual en el "Mediaset Night Fever".

Carlota Corredera en Sálvame Telecinco

Esta acción, la de retirar su fotografía de los pasillos de Mediaset, se realiza justo después de la entrevista que concedió la periodista a "El televisero". Durante la charla, la gallega se pronunció sobre el fin del programa y otras cuestiones relacionadas con los cambios de la cadena. La comunicadora, respecto a su futuro profesional, fue muy sincera y desveló que no se habían puesto en contacto con ella, pero que su teléfono siempre iba a estar disponible para ellos. "No he recibido ninguna oferta de Mediaset y no he tenido ninguna conversación con sus directivos para saber si yo encajo o no en su nuevo modelo", expresó sobre el asunto. "Mi teléfono está conectado, y estoy encantadísima de hablar con cualquier persona que me quiera ofrecer un nuevo proyecto, claro", declaró.

El próximo viernes 23, "Sálvame" se despedirá de la parrilla televisiva con un programa especial. Carlota Corredera, que ha sido directora y presentadora del espacio durante muchos años, no ha desvelado si estará en la despedida del magacín, dejando la incógnita en el aire. "No lo sé si estaré en el final, podría ser, lo vamos a dejar abierto", confesó la periodista a "El televisero". Después de este movimiento de la cadena, ¿estará en sus planes despedir el espacio junto a sus compañeros el día 23?