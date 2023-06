Esto es lo que piensa Carlota Corredera sobre el nuevo liderazgo de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco

Carlota Corredera ha sido una parte fundamental de "Sálvame" y fue directora y presentadora del espacio durante muchos años. La periodista, en una de sus últimas entrevistas en exclusiva para "El televisero", ha dado su opinión sobre qué le parece que termine el programa y sobre la retirada de Jorge Javier Vázquez de la pequeña pantalla en la recta final de "Sálvame", entre otras muchas cosas.

La próxima semana, "Sálvame" termina para siempre y se despide de la parrilla televisiva después de 14 años en emisión. Ana Rosa Quintana ha sido la persona elegida por la cadena para tomar el relevo del magacín y capitaneará el nuevo programa de las tardes de Mediaset. Sobre este asunto, Carlota Corredera ha querido dar su opinión. "Ella se hizo muy conocida y su catapulta al éxito televisivo y al darse a conocer en España como periodista fue las tardes. De hecho, yo la conozco bien porque estuve con ella en su última etapa", ha declarado sobre la nueva etapa de la reina de las mañanas de Telecinco. "Y sin entrar en otras cosas, personalmente estoy convencida de que va a salir ganando, porque lleva 18 años madrugando. Y para mí que madrugar es lo más complicado que me puede pasar en la vida y lo llevo fatal, considero que para Ana Rosa va a ser un cambio brutal en calidad de vida. Esa es mi opinión sin hablarlo con ella", ha expresado sobre la elección de la directiva.

Carlota Corredera y David Valldeperas en 'Sálvame' Mediaset

Además, Carlota Corredera ha desvelado que no ha recibido ninguna oferta de trabajo de la cadena después de los nuevos cambios realizados. "No he recibido ninguna oferta de Mediaset y no he tenido ninguna conversación con sus directivos para saber si yo encajo o no en su nuevo modelo", ha revelado la periodista. Aún así, ha asegurado a "El televisero" que "mi teléfono está conectado, y estoy encantadísima de hablar con cualquier persona que me quiera ofrecer un nuevo proyecto, claro".

La gallega también ha aprovechado la entrevista para pronunciarse sobre la retirada de Jorge Javier Vázquez y le ha enviado un mensaje: "Tenemos historias personales muy distintas Jorge y yo. Creo que el bache de Jorge incluso ha tardado en llegar, por el desgaste que tiene que tener a todos los niveles, y sobre todo emocional. Le conozco bien y es una persona muy sensible y frágil. (...) Lo que deseo es que se recupere y que le volvamos a ver pronto en televisión. Porque con su marcha salimos perdiendo todos, los espectadores los primeros".