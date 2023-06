Carlota Corredera reconoce el alto precio que ha pagado por defender a Rocío Carrasco

Ya ha pasado más de un año desde que Carlota Corredera se marchó de “Sálvame”, una salida que desencadenó mucha controversia por las razones en las que se sustentaba. Todo indicaba que su defensa a ultranza de Rocío Carrasco, que le costó incluso algunos enfrentamientos con diferentes compañeros, había sido el detonante de su cese tras más de diez años trabajando en el magacín de Telecinco, y la presentadora por fin lo ha confirmado en una de sus entrevistas más sinceras. La comunicadora se ha abierto en canal en “Faro de Vigo” y ha reconocido que pagó un precio muy alto.

“Lo he pagado carísimo; si a lo mejor no me hubiese implicado tanto, las cosas hubiesen sido de otra manera, no lo sé”, comienza diciendo Carlota Corredera. Aun así, parece que no se arrepiente y se muestra “convencida de lo que hice y cómo lo hice”, y asegura que, a pesar de que se haya podido equivocar, su compromiso con el feminismo y la lucha contra la violencia de género “sigue intacto”. “Al final, apoyar a Rocío Carrasco no era sólo apoyarla a ella, sino a todas las víctimas de la violencia de género”, añade.

La presentadora lamenta que todavía se pague un precio tan alto por reivindicar y pelear “ante determinadas injusticias”, y espera que “algún día se deje de pagar un precio por defender a las víctimas de la violencia de género”.

Tras su marcha de “Sálvame”, Carlota Corredera se enfrentó a un futuro profesional algo incierto, aunque ahora hace balance y celebra que ha tenido mucho tiempo para hacer todo lo que antes no podía: “Este año y medio de parón ha sido un aprendizaje, hay cosas que he echado de menos y otras de más. He intentado ser positiva, cuidarme, escucharme y cuidar de mi familia; intento buscar las ventajas de las nuevas situaciones, que están para aprender, y cuando paras después de tener encima tanta tralla, picos de estrés y sobreexposición necesitas un tiempo de descompresión y tranquilidad en el que también he recuperado la lectura y he visto series”.