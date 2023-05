Tamara Falcó, en shock, desmiente a 'Sophie et Voilà': "Es categóricamente falso que quisiera que copiaran un vestido"

Es, sin lugar a dudas, la noticia del día. Esta mañana 'Sophie et Voilà', la firma vasca en la que había confiado Tamara Falcó el diseño de su vestido de novia, lanzaba un comunicado en el que rompía el contrato con la marquesa de Griñón en la confección de su traje nupcial por "las exigencias" de la hija de Isabel preysler, que no irían en consonancia con el código ético de la marca.

"Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño", comenzaba diciendo el comunicado de 'Sophie et Voilà'. "Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma", confirmaba la firma vasca afirmando el cese de su relación laboral con la marquesa de Griñón.

Tras este terremoto mediático, Tamara Falcó ha hablado en exclusiva con 'Hola' y ha asegurado que se ha enterado por los medios de comunicación de esta decisión. "Me acabo de enterar por los medios... No teníani idea y nunca pensé que llegaríamos a este punto. De hecho, estábamos trabajando, al menos por nuestra parte, en un entendimiento", comenzaba relatando la marquesa de Griñón al anterior medio citado, afirmando así que, entre ellas, ha habido algún que otro conflicto. Tras esto, ha querido desmentir a la firma vasca sobre el supuesto plagio que quería realizar. "Y yo niego categóricamente que eso sea cierto. A ver... Cómo voy a pedir que hagan algo así si yo soy la primera que me dedico a la moda. Tengo un respeto máximo a los diseñadores y a todos los trabajos relacionados con la profesión, especialmente porque trabajo en Pedro del Hierro", ha dicho la hija de Isabel Preysler, tajante, sobre el delicado asunto.

Saioa Goitia y Sofía Arribas, de Sophie et Voilà Sophie et Voilà

Así, la socialité ha querido puntualizar el motivo por el que ha podido acabar su relación con 'Sophie et Voilà'. "Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones, que es un proceso creativo común en todos los diseñadores que a mí misma me enseñaron incluso en la escuela de Marangoni, donde estudié. Aprendes que un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que yo les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño", ha expresado a 'Hola' sobre el supuesto plagio.

El comunicado ha caído como un jarro de agua fría a Tamara Falcó que, a dos meses del enlace matrimonial, se ha quedado sin vestido y sin diseñador. "Pues sí... es un problema Tengo que empezar todo desde cero. Me da mucha pena porque lo que tenía que ser un momento super especial e ilusionante de elegir el vestido y probármelo se había convertido en un conflicto lleno de momentos de tensión. Se había desvirtuado totalmente el proceso...pero, aún así, no pensé que fuéramos a llegar hasta aquí. Así que le doy las gracias a 'Sophie et Voilà' por todos los buenos deseos que me traslada en su comunicado, pero me han dejado lo que se dice compuesta y sin vestido", ha terminado lamentándose la hija de Isabel Preysler al anterior medio citado.