Aitana se sincera: "Me provocó un vacío"

"Cuando intentas volver a empezar y te das cuenta de que esto no acaba de funcionar". Es la frase con la que Aitana ha definido el sentido de su nuevo single "Segundo intento". La artista lo ha presentado en Los40 donde ha confesado estar "muy ilusionada". "Quería haberlo sacado antes, pero quería hacerlo bien, así que decidimos empezar el año por todo lo alto. Le tengo mucho cariño a este tema, me hace muy feliz", ha contado.

Además, la cantante ha confesado que a finales de año sufrió un bajón anímico. "Necesitaba un descansito, me he notado que tenía que parar un poco. Estoy yendo mucho al psicólogo, muchísimo, más que nunca, estoy yendo dos o tres veces por semana. Y estoy entrenando muchísimo", relató antes de su discurso en la gala de los Premios Bazaar Women of the Year 2024.

Allí confesó haber tenido "un bajón emocional" "incomprensible" porque lo tenía todo. "Y es cierto, pero las personas no somos lo que tenemos, sino quiénes somos, qué nos sucede y cómo reaccionamos ante ello. Y por mucho que nos guste pensar que tenemos el control, a menudo no lo tenemos y nos derrumbamos", destacó.

"Y sé lo que es eso, y sé el miedo a decirlo porque parece que no hay espacio para la vulnerabilidad dentro del empoderamiento, pero estoy aprendiendo que el valor se demuestra poniéndolo a prueba en las batallas cotidianas - pequeñas o grandes - que enfrentamos y no diluirlas o ignorarlas. Detrás de una muralla todas nos mostramos seguras e invencibles, pero si queremos ser fuertes y valientes, tenemos que salir de ella y mirar nuestros problemas de cara. Si la vida nos avisara antes de golpearnos nos encontraría preparadas, pero no es así. A eso se le suman unas pequeñas circunstancias que todos hemos experimentado alguna vez: inseguridades, desafíos profesionales y también personales, cambios de última hora que en mi caso afectan a muchas personas de mi entorno laboral, sustos de salud que por suerte son falsas alarmas... todo se va convirtiendo en una montaña que, a veces, cuesta escalar", reveló en un discurso que no tardó en hacerse viral.

Hoy, viernes 24 de enero, confesaba a Dani Moreno "El Gallo" y a Cristina Boscá, de Los 40 que ha pasado "temporadas regulares" y que el año pasado, cuando volvió de Miami, después de meses metida en el estudio se sentía "encerrada". "Volví a España y me dio un bajón porque me di cuenta de que todo lo que había estado haciendo ya estaba hecho y me provocó un vacío. En el docu también se van a entender muchas cosas, es muy real, se ve todo el proceso que he pasado", ha explicado la artista.