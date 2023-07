Alba Carrillo, sin piedad, carga contra Bertín Osborne y cuestiona su papel como padre: "No lo soporto"

Alba Carrillo fue una de las asistentes de ayer a la premiere de la película "Barbie" y fue acompañada por su pequeño Lucas, su Ken particular. La televisiva está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales y ha comenzado una nueva etapa en RTVE después de su despido de Mediaset. La modelo, fiel a su forma de ser, no dudó en hablar en el photocall sobre uno de los temas que más titulares está acaparando en los últimas días: la futura paternidad de Bertín Osborne.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

La colaboradora de televisión, siempre tan sincera, no dudó en cargar contra el presentador. "No le soporto, estaba deseando... No deseando que le pasara esto, pero sí que es una persona que no se ha podido hablar nunca de él. Cuando yo estaba en "Superviviente" hizo "En tu casa o en la mía" con Feliciano que vaya dos trogloditas. Yo le tengo sentenciado", ha comenzado diciendo Alba Carrillo sobre Bertín. "Sus hijos van al cole del mío. Jamás le he visto. No le he visto en una reunión ni nada, una vez en una fiesta de Navidad, lo que dicen todos los padres es que no se le espera", ha sentenciado sobre su papel como progenitor. "Ser padre es mucho más que pagar, sino cuantos padres no habría. Padre es la crianza, estar ahí cuando a tu hijo le salen los dientes, a mí eso me parece tremendo", ha declarado sobre el asunto, sin pelos en la lengua.

Bertín Osborne se ha convertido en el personaje de la crónica social de estos últimas días por su futura paternidad con Gabriela Guillén. Y tan solo una semana después de la exclusiva en la que se desvelaba el embarazo de la modelo, Chabeli Navarro desvela en exclusiva en la mima revista que ella estuvo embarazada del presentador y que el la convención de abortar. Tras esta portada, horas después, Bertín Osborne lanzó un comunicado junto a sus abogados anunciando medidas legales contra Chabeli.