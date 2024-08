Jorge Javier Vázquez pierde a una de las personas de su máxima confianza

Es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y se ha convertido en una especie de icono de la crónica social, pero paradójicamente ha sabido mantener su vida privada alejada de la opinión pública. Se conocen pocos detalles relativos a la intimidad de Jorge Javier Vázquez, más allá de su fallida relación sentimental con P. -con el que todavía mantiene una estrecha amistad- o su núcleo de amigos más mediáticos.

Existe otro nombre más desconocido para la opinión pública pero muy sonado en el sector referido al círculo íntimo de Jorge Javier Vázquez. Se trata de Cristina, una mujer que hace años empezó a trabajar como su azafata y que con el paso del tiempo se ha convertido en una de sus personas de mayor confianza. Su relación traspasó la barrera de lo profesional y ahora son grandes amigos, íntimos, uña y carne, hasta el punto de que ella le acompaña en muchos de los viajes que el presentador se permite cuando tiene alguna semana libre en su apretada agenda.

Pero LA RAZÓN ha podido confirmar que su relación profesional ha llegado a su fin. Cristina ha dicho adiós a Jorge Javier Vázquez en su papel de asistente personal, aunque seguirá estando a su lado en calidad de amiga y compañera de aventuras. Sus nuevos derroteros profesionales pasan por dedicarse a un negocio familiar que le permitirá llevar una vida más tranquila y calmada.

Jorge Javier Vázquez para rato

Eran muchos los que auguraban un final inminente para el presentador. Una especie de destierro de la televisión que le relegaría al olvido tras el final de “Sálvame”. Nada más lejos de la realidad, su “Supervivientes” consiguió hacer uno de los mejores datos de audiencia de los últimos meses en Telecinco, un hito que, de momento, no está experimentando con su nueva aventura vespertina.

Jorge Javier Vázquez se ha puesto al frente de su propio diario, pero los espectadores no parecen acompañarle en la franja de las tardes. Él mismo ironizaba sobre los datos de audiencia cosechados que no están cumpliendo las expectativas.

Jorge Javier Vázquez en el plató de 'El diario de Jorge' Telecinco

“César me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas… ‘Muy bien, pues a ver qué pasa el lunes, cuando ya no haya Juegos’. ¿Y podéis creer que tengo miedo a que el martes me llame de buena mañana echándome en cara no haber subido? Le tengo más miedo que a un nublado. Pero ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza. Ya hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela”, bromeaba en “Lecturas”.

En cualquier caso, parece claro que la cadena todavía deposita en él su confianza y que está dispuesta a apostar por él como presentador de sus nuevos formatos. Tenemos Jorge Javier Vázquez para rato.