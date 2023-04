Primeras palabras de Elena Hormigos, novia De Santiago Pedraz, ante su embarazo

Si ayer era el juez Santiago Pedraz el primero en ofrecer una sonrisa ante las preguntas de la prensa sobre su futura paternidad y declaraba a la revista “Hola” que se encontraba muy “contento y feliz”, hoy ha sido su pareja, Elena Hormigos, la que se ha pronunciado sobre esta noticia. La joven abogada, de 36 años, ha destacado que el nacimiento del que será su primer hijo en común sí que supone una “alegría tremenda” para ambos. Y es que según desvelaba la periodista Beatriz Cortázar, este bebé “no estaba en las quinielas pero sí es muy deseado”.

Santiago Pedraz y Elena Hormigos GTRES

Tras el revuelo mediático, la pareja se dejaba ver ayer por la tarde de lo más cómplice en una terraza de Madrid. Para el magistrado, de 64 años, este será su cuarto hijo, puesto que ya tiene dos mayores fruto de su primer matrimonio con Marisa Martín y otro hijo junto a Paula Arenas. Pedraz y Hormigos comenzaron su relación hace tan solo cuatro meses, poco después de que el juez diese por finalizado su noviazgo con Esther Doña, con la que incluso tenía planes de boda.

La viuda del marqués de Griñón, impactada, daba ayer sus impresiones sobre la paternidad de Santiago. “Me parece bastante irresponsable. Ella viene de un divorcio y él ha tenido un divorcio y dos prometidas… Y de repente te embarazas”, expresaba en el programa donde colabora, ‘Y ahora Sonsoles’.

Aunque aseguraba que ella no se había planteado ser madre con Santiago, se alegraba de no haber sido la protagonista de esta historia: “Doy gracias a Dios de no haber sido madre con él visto todo lo que ha sucedido”, decía en referencia a su polémica ruptura. “Espero que ella sea buena madre”, destacaba, y es que al parecer, al magistrado "le gusta mucho viajar", algo que según Esther Doña no es nada compatible con el nacimiento de un bebé, el cual requiere numerosos cuidados.