Esther Doña, sobre el juez Pedraz: "Es bastante irresponsable que se hayan quedado embarazados"

La noticia a pillado a Esther Doña por sorpresa. Su ex pareja, el juez Santiago Pedraz y su actual pareja, Elena Hormigos van a ser padres en otoño. Sonsoles Ónega ha preguntado a la marquesa viuda de Griñón cómo ha recibido la noticia. "Como a todos, ¿no? Con cuatro meses de relación está embarazada de tres... Me parece bastante irresponsable que, cuando la conoces de hace unos meses, se supone, vayas a tener un hijo. Ella viene de un divorcio, él tiene también y de repente te embarazas", afirmaba.

Doña se siente afortunada de no haber sido ella la que anunciara un embarazo y continuar junto a él: “Doy gracias a Dios de no haber sido madre con él visto todo lo que ha sucedido”. La socialité se refiere a la polémica ruptura con el magistrado.

La que fuera esposa del marqués de Griñónha asegurado además que la posibilidad de convertirse en madre con el juez no estaba en sus planes. "Un niño requiere mucho tiempo y a él le encanta viajar. En ningún momento me había planteado esto con él porque no es como tomar una 'Coca cola'".

La diferencia de edad en la pareja también sorprende a Doña. “Es una persona con una edad y ha sido llegar y besar el santo”, contaba. Y comparandolo con Ana Obregón afirmaba que "me parece injusto lo que se le hace a Ana por ser mujer y él...Santiago también es abuelo...".