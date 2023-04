El juez Santiago Pedraz, ex de Esther Doña, va a ser padre a los 64 años

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, va a ser padre junto a la abogada Elena Hormigos. El ex de Esther Doña y la letrada del Banco Camino comenzaron su relación hace cuatro meses y aunque no buscaban el bebé, "no estaba en las quinielas", ha dicho, están muy ilusionados con la noticia, seguún ha podido saber LA RAZÓN.

Se trata del cuarto hijo para el magistrado y el primero para la econmista que está embarazada de dos meses, por lo que se espera el nacimiento para el mes de noviembre.

A sus 64 años, Pedraz repite la experiencia de la paternidad, ya que tuvo dos hijos en su primer matrimonio (Santiago y Alejandro) y uno más en el segundo (Nico) fruto de su relación con la periodista y escritora Paula Arenas.

Esther Doña y Santiago Pedraz Instagram

Para ella, en cambio, se trata de su primer hijo. Fuentes cercanas aseguran que ha sido una cosa mucho mas rápida de lo que pensaban pero están encantados. Las familias respectivas y los amigos íntimos ya conocen la noticia, desde la pasada semana.

La pareja se conoció el pasado mes de diciembre, a través de unos amigos comunes y las primeeras fotos salieron a la luz el pasado mes de febrero. Fue entonces cuando la revista "Semana" publicó la relación.

Santiago Pedraz y su anterior pareja, Esther Doña rompieron en agosto de 2022, poco después de haber anunciado su compromiso. "Nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos", le dijo a través de un mensaje de Whatsapp, tal y como contó la viuda del Marqués de Griñón. Hasta la fecha, el magistrado de la Audiencia Nacional ha sido muy discreto sobre aquella ruptura aunque aseguraba que “Esther ha cambiado. Ya no es la persona de la que me enamoré. Es muy doloroso, muy triste”.