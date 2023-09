Alejando Sanz, pillado en un hotel con “una chica muy famosa” durante varias horas

La salud mental de Alejandro Sanz ha sido motivo de comentario en las últimas semanas y es que el propio cantante ha confesado que no se encuentra bien. El artista ha preocupado mucho a sus seguidores de las redes sociales, que se encontraban con mensajes cargados de nostalgia y en los que deja entrever que algo le sucede, aunque no llegar a verbalizarlo. Decía “estar cansado”, a pesar de que añadía que “lucho cada día, me reconcilio con la vida cada día”. Hablaba de sus padres, a quienes echaba mucho de menos. Pero parece que ha encontrado a alguien que le ayude a olvidarse un poco de sus problemas y con la que disfrutar de los pequeños placeres que ofrece la vida.

El cantante Alejandro Sanz Gtres

En medio de la gira que lleva a Alejandro Sanz por Estados Unidos, el artista ha sido noticia ahora no solo por cuestiones de su salud mental, sino especialmente por lo bien acompañado que se le ha visto. Las primeras pistas las ofrecían Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast para ‘El Periódico’, ‘Las Mamarazzi’. Un espacio en el que aseguran que el cantante “tuvo un encuentro con una chica muy famosa en este país” y que unos paparazzi les estaban siguiendo los pasos, por lo que quizá, de ser cierta la información trasmitida, las imágenes pronto podrían llegar a la portada de una revista del kiosco rosa.

Tal y como detallan las citadas periodistas en ‘El Periódico’, Alejandro Sanz y su acompañante habrían pasado varias horas en el interior de un hotel de Santander. No se mojan a la hora de elucubrar qué estarían haciendo o el motivo de su estancia en el establecimiento. Tampoco quieren desvelar la identidad de la joven con la que ha sido vista el artista, aunque mantienen que es “muy famosa en este país”. Una popularidad que le llegaría por su trabajo como modelo, siendo el rostro publicitario de numerosas campañas de publicidad. También habría hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación con papeles en series de televisión y películas. Eso sí, ahora parece que no es tan conocida para el público general, porque aseguran desde el citado medio que “últimamente está más desaparecida”.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés Instagram

En los últimos meses, Alejandro Sanz no tiene que dar explicación alguna sobre sus movimientos. Es un hombre soltero. El pasado mes de junio rompió su relación con Rachel Valdés, con la que parecía que había encontrado la estabilidad. Tres años duró su noviazgo, pero aseguran que el desgaste que provocó la convivencia ha sido letal para su amor. Él tomó la decisión, pero parece que no ha sido algo sencillo. Ha estado bajo de ánimos, aunque él ha asegurado que nada tiene que ver con su exnovia. Quizá sea cierto y sean otros los problemas que aqueja al artista, pues parece que compañía no le falta y que sigue esforzándose día a día por ser feliz, ya sea solo o muy bien acompañado.