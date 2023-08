Alejandro Sanz da pistas sobre su estado de salud: "El viaje más difícil que he hecho en mi vida"

Los seguidores de Alejandro Sanz están preocupados por su estado de salud. Sobre todo después de la publicación que hace unos meses realizó en redes sociales. Ahora ha sido el propio cantante el que se ha pronunciado sobre su estado de salud:"El viaje más difícil que he hecho en mi vida".

El artista aseguraba en mayo "estar muy cansado" y no tener ganas de subirse a un escenario: "Si hay alguien que le pase lo mismo, estamos juntos", escribió, unos mensajes que hicieron saltar los alarmas ya que su última gira estaba a punto de comenzar.

Muchos rostros conocidos le mostraron su apoyo y aplaudieron su franqueza y el hecho de que hablara abiertamente sobre su salud mental. Algo que también ha reivindicado en sus últimos conciertos.

Ahora ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales con un mensaje esperanzador. "Después de la tormenta siempre llega la calma", asegura junto a un vídeo en el que interpreta una de sus canciones más escuchadas, "Corazón partío". Demostrando que todo va a mejor y que se recupera del bache personal y anímico de los últimos meses y que coincidió con su separación de su pareja, Rachel Valdés.

"Estoy viviendo un momento de aprendizaje personal increíble. Es el viaje más alucinante que he hecho en mi vida. El más difícil, pero el que me está llevando a los paisajes más bellos que haya visto nunca en mi planeta interior. Anímate… conócete y no escuches al monologuista que vive en tu cabeza diciendo estupideces. Recuerda que la alegría es una actitud y la felicidad un utópico estado de ánimo. Buenas noches donde quiera que estés", ha escrito en su perfil de X, antes Twitter.