Alejandra Rubio se distancia de su primo José María Almoguera: "Yo no he vendido exclusivas hablando mal de mi madre"

Alejandra Rubio ha vuelto a convertirse en protagonista tras sus polémicas declaraciones en el programa "Vamos a ver", donde dejó claro que su relación con su primo, José María Almoguera, está lejos de ser idílica. El cruce de declaraciones públicas entre ambos ha encendido aún más las tensiones dentro del mediático clan Campos, especialmente tras la reciente llegada del primer hijo de Alejandra junto a Carlo Costanzia, al que José María aún no ha conocido.

Todo comenzó cuando una colaboradora del programa señaló a Almoguera como el más simpático de la familia. Rubio reaccionó visiblemente molesta, insinuando que su primo habría negociado con la prensa por detrás, mientras que ella siempre ha actuado con transparencia. José María no tardó en responder, defendiendo su derecho a trabajar en televisión y negando haber pactado ningún tipo de exclusiva.

Momento personal intenso

En su última aparición en televisión, Alejandra ha querido matizar sus palabras, aunque sin dejar de marcar distancia. "He hablado con mi primo en privado y le he explicado por qué dije lo que dije. No tengo problema con él, pero no hacemos lo mismo", afirmó contundente. "Yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, ni he hablado mal de mi madre, ni he entrado en realities. Yo trabajo comentando temas, también de mi familia, pero con el mismo tono que el resto".

Rubio, que atraviesa un momento personal intenso tras convertirse en madre, también ha asegurado estar cansada de las comparaciones. "Me encendí porque estoy harta. Que ahora Jose sea ‘happy flower’ me alegra, pero este mundo no es para todo el mundo. A ver cuánto le dura", comentó entre risas, aunque no sin cierta ironía.

A pesar de la tensión mediática, Alejandra ha confirmado que sí podrá asistir este sábado al debut teatral de su madre, Terelu Campos, en Valladolid. Acompañada por Carlo, ha querido mostrar su apoyo en un momento importante para su madre, a la que ya ha dado algún consejo como futura actriz.

Por último, Alejandra no esquivó el tema de su boda con Carlo Costanzia. Aunque no ha confirmado planes concretos, sí dejó claro que, llegado el momento, venderá la exclusiva. "Luego no me lo reprochéis. Yo ya lo aviso", sentenció con su habitual sinceridad.