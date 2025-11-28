Alejandra Rubio, sobre un reencuentro navideño entre Terelu y Mar Flores: "A mi madre le gusta juntar a todo el mundo"

El ocio madrileño cuenta, desde ayer, con un nuevo escenario que aspira a convertirse en el “place to be” de los más sibaritas. Se trata de Nuga, un proyecto pionero y vanguardista que reúne viviendas, oficinas, espacios comerciales, una oferta gastronómica única y servicios de bienestar en una única manzana, en el Paseo de la Castellana.

Situado entre el 200 y el 204 de la célebre avenida, Nuga ocupa toda una manzana con una oferta de restauración de lo más variada, desde VRRO, Monster Sushi o Ditaly a UGO Chan, con acceso directo por las cuatro calles del bloque.

Un lugar único que reunió este jueves a los rostros más destacados de la televisión y las redes sociales. Blanca Romero, Carmen Lomana o Melyssa Pinto fueron solo algunas de las que aportaron un toque extra de glamur a la velada, sin olvidar a Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos.

Allí, la colaboradora de televisión no perdió la oportunidad de pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su suegra, Mar Flores, que aseguró que, pese a las últimas polémicas, no tendría inconveniente alguno en reunirse con Terelu Campos y el resto de las Campos para celebrar la Navidad. “Serán unas fiestas muy especiales porque, además, mi nieto cumple 1 año. No lo hemos hablado, pero obviamente son momentos que se celebran todos juntos”, dijo la modelo.

Unas palabras conciliadoras ante las que Alejandra Rubio se ha mostrado satisfecha. “Es que no hay ningún problema”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido, demostrando así que no hay obstáculo que impida que su madre y la de su pareja puedan celebrar juntas fechas especiales de la familia.

Alejandra Rubio aclara si habría problema en que Terelu y Mar Flores coincidan en el primer cumpleaños de Carlo Europa Press

“Además, a mi madre le gusta juntar a todo el mundo por Navidad en su casa, gente que no tiene nada que ver la una con la otra”, ha continuado expresando la hija de Terelu Campos sobre la posibilidad de que toda la familia celebre junta la Nochebuena, la Nochevieja o cualquier otro día especial de las fiestas que se aproximan.

El que seguramente no estará será Carlo Costanzia padre, archienemigo número uno de Mar Flores. La modelo confesó en sus memorias, “Mar en calma”, que el italiano no se portó bien con ella durante sus años de matrimonio y vertió graves acusaciones contra él. Ella tiene claro que no quiere a ese hombre en su vida, y por el momento el italiano parece la única fuente de conflicto en la familia. A ver a quién eligen para sentar a la mesa en Nochebuena…