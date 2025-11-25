Alejandra Rubio desvela si va a comprar el ático dúplex de Mayra Gómez Kemp, valorado en más de un millón de euros

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia buscan casa. La feliz pareja quiere dejar de vivir de alquiler y adquirir una vivienda en propiedad, pero no una cualquiera. Pese a lo tensionado que está el mercado inmobiliario en Madrid y lo jóvenes que son, el italiano y la hija de Terelu Campos son de esos pocos treintañeros privilegiados que pueden, al menos, valorar la posibilidad de convertirse en dueños de su propio hogar.

De hecho, la nieta de María Teresa Campos fue vista la semana pasada visitando la casa de su compañera Marta López, que está en venta. Un chalé de 1.300.000 euros con el que la mayoría de ciudadanos solo puede soñar, pero en el que Alejandra se mostró interesada. Ante las críticas de los espectadores que dieron por hecho que su padre le costearía la vivienda, la tertuliana admitió que se encuentra “fuera de sus posibilidades” y que fue él quien le puso “los pies en la tierra” para que se fijara en algo más asequible.

En las últimas horas se ha publicado que Rubio habría puesto sus ojos en el ático duplex que perteneció a Mayra Gómez Kemp. Se acaba de poner a la venta por 1,25 millones de euros y se trata de una vivienda de 157 metros cuadrados ubicada en el céntrico barrio de Argüelles, en Madrid, a solo un par de minutos de la Plaza de España y del Templo de Debod.

Alejandra Rubio desmiente que vaya a comprar la casa de Marta López Europa Press

La distribución es poco común: en la planta de entrada se encuentra la zona de día, con un salón-comedor amplio de techos altos, cocina independiente y un baño, mientras que una elegante escalera de caracol da acceso a la planta inferior, dedicada al descanso, con tres dormitorios (el principal con baño en suite) y otro cuarto de baño.

Destaca especialmente su terraza, dividida en una parte abierta con vistas despejadas y otra acristalada para disfrutar del exterior con privacidad. Además, la vivienda incluye una plaza de garaje, y aunque necesita una reforma integral, esto también puede ser una ventaja para quien quiera poner su sello personal.

Incluso una vecina asegura haber visto a Alejandra Rubio el día de la supuesta visita a la casa, pero la hija de Terelu Campos acaba de desmentir que se haya interesado en el ático en el que vivió Mayra Gómez Kemp.

“No he visitado esa casa, la señora que dice que me ha visto se habrá confundido. Además, no encaja con mis preferencias una casa en el centro de Madrid, me gustaría una en las afueras. No he ido a ver ese piso. Si fuera así, lo diría, igual que he dicho que he ido a ver la casa de Marta López”.

Entre las características que debe tener su casa ideal y que no cumple la de Mayra se encuentra un amplio jardín, “porque tengo muchos animales”. Seguirá buscando.