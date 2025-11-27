La reacción de Mar Flores ante un posible encuentro con Terelu Campos en el cumpleaños de su nieto Carlo

El próximo 6 de diciembre, Carlo, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, cumplirá su primer año de vida. A una semana para el cumpleaños del bebé, toda las miradas están puestas en la posible celebración familiar del menor por esta fecha tan significativo para todos. Ante un posible encuentro entre Mar Flores y Terelu Campos, abuelas de Carlo, la modelo ha sido preguntada por el asunto durante la gala "Elle x Future".

Planes en familia

Haciendo alarde de la buena sintonía que mantiene con su hijo Carlo, Mar Flores ha deshecho en halagos hacia el joven, su compañero en el reality "DecoMasters".

"Carlo y yo somos madre e hijo. Hemos tenido siempre una relación bonita, escasa, pero ahora llevamos muchas semanas trabajando juntos. Yo creo que me está viendo ahora mucho más que a su mujer y su hijo, así que...", ha confesado la modelo entre risas, añadiendo que es una persona muy manitas.

A menos de un mes para Navidad, Mar Flores ha revelado que "van a ser unas navidades muy especiales para todos, el bebé cumple un añito... Todos muy contentos". Aunque aún no ha tenido tiempo de "preparar nada", las pasará en "familia y con mis amigos cercanos, como todas las navidades.

Mar Flores y Carlo Costanzia demuestran lo felices y en sintonía que están durante el rodaje de 'Decomasters' Europa Press

Mucho más cortante se ha mostrado la suegra al ser preguntada por la celebración del cumpleaños de su nieto. Reconociendo que "no tengo ni idea" de los planes, "obviamente son celebraciones que haremos juntos". Sobre su posible encuentro con Terelu Campos, Mar Flores ha insistiendo en que el cumpleaños será "en familia, claro".

La relación de Mar y Terelu

La relación de las consuegras ha sido uno de los temas más comentado de estos últimos meses en las tertulias de la crónica social de nuestro país. Tras la publicación de las memorias de Mar Flores, Terelu protagonizó el polémico "posado de la venganza" con Carlo Costanzia padre en la fiesta de su 60 cumpleaños, imagen que molestó mucho a la modelo. "¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa? Te lo estoy diciendo todo, ¿me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer", sentenció Mar Flores ante las cámaras. ¿Dejarán las consuegras sus diferencias a un lado en el día del primer cumpleaños de su nieto Carlo?