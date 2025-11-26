Clemente Lequio responde a María Palacios y habla de “karma” tras el despido fulminante de su padre

Alessandro Lequio ha perdido su trono en Mediaset, el cual ocupaba en calidad de colaborador estrella desde hace más de 20 años. Pero la semana pasada la cadena decidió prescindir de sus servicios, a pesar de que Ana Rosa Quintana quiso proteger a su amigo. Pesaba más el testimonio de Antonia Dell’Atte, que durante décadas ha acusado a su exmarido de supuestos malos tratos. Nadie la escuchaba. Si bien es cierto que no hay sentencia ni proceso judicial por esta causa contra el conde italiano, la denuncia constante de su ex ha terminado por precipitar su despido fulminante. Se llevaba tiempo rumoreando que esto iba a suceder.

La modelo dice haber llevado su verdad “como una cruz”. Aunque ha plantado cara a su pasado denunciando públicamente lo que vivió, no lo hizo así en los tribunales. Sí que acudió a su amparo en un primer momento e interpuso demandas por supuestos malos tratos contra el padre de su hijo, pero las acababa retirando: “La puse y la quité. ¿Para qué un juicio? El sobrino del Rey y Ana García Obregón… pensé que me dejaría en paz”. Aun así, en el programa de Marta Flich, ‘Directo al grano’, mantiene que Lequio le “decía que me iba a matar a mí y a mi familia”. Su hijo ha reaccionado tras esta entrevista, también después de la concedida por María Palacios en la revista ‘Hola’ defendiendo a su marido.

Clemente Lequio habla de “karma” tras el despido de su padre

El primogénito de Alessandro Lequio ha querido siempre ocupar un discreto lugar. Se aleja de los medios, aunque en ocasiones los ha buscado para promocionar sus quehaceres o para defender a su madre. Siempre ha estado a su lado y ha velado por ella, enfrentándose en muchas ocasiones a su padre, con el que no atesora una buena relación. Es más, se alegra de que haya sido despedido de Mediaset como consecuencia a lo narrado con crudeza por Antonia Dell’Atte. Consideran que se ha hecho justicia.

No en los tribunales, pero sí confiando en que el destino pondría a cada uno en su lugar. Al menos así lo considera el propio Clemente Lequio, quien ha roto su silencio horas después de publicarse la entrevista de María Palacios en el kiosco rosa. “La vida siempre te devuelve lo que siembras. Siembra el bien, y el bien te encontrará; siembra el mal, y volverá igual. Nadie puede escapar al karma”, ha escrito el joven empresario sin nombrar a nadie. Eso sí, muchos consideran que sus palabras son oportunas, horas después de la defensa de la mujer de su padre tras su despido.

La mujer que lleva al lado de su padre los últimos 26 años ha concedido una inesperada entrevista. María Palacios asegura que las acusaciones de Antonia Dell’Atte son “rotundamente falsas” y que “ni tan siquiera ha sido procesado, no existe sentencia alguna que lo vincule legalmente con esos hechos”. La mujer de Alessandro Lequio se mantiene firme en que no se siente “ni víctima ni cómplice” y que su defensa a su esposo ha sido un paso meditado, pues se ponía en duda su vida y estaba afectando ya a su hija Ginevra, quien le ha preguntado qué quiere decir “maltratador”. Al colaborador se le ha venido la vida encima y está estudiando cómo responder legalmente a su despido, mientras que su hijo Clemente habla de “karma”, tras apoyar toda la vida a su madre.