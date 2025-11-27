Carmen Lomana: "Vendo chaquetas de Chanel a 900 euros, se las llevan de dos en dos"

Más allá del calendario, cada año se repiten algunas señales que avisan de la llegada de la Navidad: los polvorones llegan a los supermercados, Mariah Carey entona su «All I Want For Christmas Is You» y Carmen Lomana monta su mercadillo solidario. No falla. Desde primera hora de la mañana de ayer, decenas de mujeres guardaban cola en el local de Serrano reconvertido en rastrillo hasta el próximo 29 de noviembre, y eso que las puertas no se abrían hasta las 11:00. Esas horas de pie bajo el frío madrileño merecían la pena si podían hacerse con alguna prenda de alta costura a precio de saldo.

La socialité abre su armario de par en par y pone a disposición de los visitantes desde trajes de Dior hasta prendas de Zara o Uterqüe. Los precios rondan entre los 30 y los más de 1.000 euros que cuesta un abrigo de Fendi de cachemir, que se alza como «la joya de la corona» para Lomana. Entre las piezas más demandadas, tacones de Prada, chaquetas de Chanel o un Valentino rojo de gala. «Se llevan las cosas de dos en dos. Una chaqueta de Chanel, de normal, cuesta 7.000 u 8.000 euros. Si aquí la vendemos a 900 o 1.000, pues ya ves...», explica Carmen a LA RAZÓN, con media tienda ya vacía.

Carmen Lomana ha querido aportar su granito de arena un año más y ayudar a los mas necesitados a través de la Alberto R. Roldán Fotógrafos

Estos días de rastrillo, Lomana demuestra una vez más que no se le caen los anillos y ejerce como una dependienta, asesorando y ayudando a los visitantes a encontrar la prenda perfecta. No es de extrañar que acabe agotada y que cada año amenace con lo mismo: «Este será el último mercadillo, es muy estresante. Además, ya no sé de dónde sacar más ropa». Pero Carmen siempre vuelve, motivada por el cariño que tiene a sus seguidores, ávidos de vestir las prendas que un día lució su ídolo. «Muchas veces me cuesta desprenderme de algo, pero entonces pienso: “Yo ya me lo he puesto, lo he disfrutado, pues que lo disfrute otra persona”. Y si es una seguidora mía, mucho mejor», señala mientras atiende a los clientes.

Fines solidarios

Pero es el carácter solidario de este rastrillo lo que realmente mueve a Carmen a vender sus prendas más codiciadas. La recaudación se destina a la fundación Nupa, una asociación de ayuda a pacientes con fallo intestinal, nutrición parenteral y trasplante multivisceral, que brinda apoyo integral, gratuito e individualizado. Lomana colabora estrechamente con ellos desde hace tiempo, conmovida por las historias no solo de los pacientes, sino de sus familias: «Son niños enfermos que nacen con fallo del intestino y hay que hacerles trasplantes. Pasan mucho tiempo en la clínica, en el hospital, en la Paz, y a las familias hay que ayudarlas porque tienen que venir desde toda España a estar con ellos o verlos».

Tan discreta como siempre, prefiere no detallar la cifra exacta que logró recaudar el año pasado, aunque aclara que fue «bastante para poder ayudar a Nupa», y este 2025 va por el mismo camino.

Entre las clientas que le gustaría encontrar en su rastrillo, la Reina Letizia ocupa el primer puesto. El año pasado ya intentó hacerle llegar un Óscar de la Renta que formaba parte del catálogo de su subasta solidaria, pero la ley de transparencia impide a los monarcas recibir este tipo de regalos. En esta ocasión, la invita a pasarse por el número 6 de la calle de Padilla para colaborar con la causa: «Me haría mucha ilusión. Me encanta cómo le queda todo. Tiene mucho estilo y ha mejorado mucho. Ahora valora el ir vestida ideal, como corresponde a la institución».