La desaparición de Guillermo Furiase, culpa de su ictus según su hija Elena

El clan Flores se ha dado cita en la premiere del largometraje sobre Antonio Flores. Un homenaje a uno de los artistas de la familia, a través de imágenes y vídeos inéditos que recorren su faceta más personal y desconocida. También con las declaraciones de los miembros más icónicos de la familia, así como otros menos públicos. Para presentárselo al público, Elena Furiase se sumó a la fiesta para arropar la iniciativa de su prima Alba Flores, haciendo piña con los suyos. Pero había una ausencia en el photocall: ¿y su padre?

El exmarido de Lolita lleva muchos años alejado de los medios, huyendo del calor de los focos. Aun así, muchos esperaban que estuviese presente en la presentación del trabajo audiovisual que honra la memoria de Antonio Flores. No solo porque fue su cuñado, sino también porque fue el encargado de llevar su carrera musical hasta su trágica muerte el 30 de mayo de 1996. Pero el mánager no acudió. Algo de lo que ha hablado con normalidad su hija, Elena Furiase, explicando por qué su padre Guillermo ya no quiere ser más un personaje público.

ESTRENO DOCUMENTAL ´FLORES PARA ANTONIO´ JUANJO MARTÍN Agencia EFE

La desaparición de Guillermo Furiase, según su hija

La hija de Lolita se sorprendió cuando los reporteros de ‘Europa Press’ se interesaron por su padre. Y es que no suele ser una persona que suela salir en sus entrevistas, pues él desea permanecer alejado del interés mediático: “No hablo mucho de él”, confiesa la actriz en un primer momento. Y es que reconoce que su padre tiene la determinación de vivir el resto de sus años sin la presión de ser un rostro popular, aunque ya arrastre fama del pasado. Una decisión en firme en la que ha jugado un papel importante sus últimos reveses de salud.

“Después del ictus, él está completamente retirado”, detalla Elena, recordando el susto que sufrió la familia en enero de 2015. Guillermo Furiase tuvo que ser ingresado en el hospital durante seis días a consecuencia de un infarto cerebral. Desde entonces se ha centrado en su salud y no ha querido acaparar miradas ajenas, tan solo rodearse de sus seres queridos mientras aprovecha la segunda oportunidad que la vida le brindó: “No se siente tan capaz ya de estar aquí, bueno, tiene otra vida, mucho más alejada de todo”, detalla su hija.

Elena Furiase revela el problema de salud que ha obligado a su padre a retirarse de la vida pública Europa Press

Una preocupada por no desviar la atención a su padre ahora que lo nombra: “Yo os pido por favor, con todo mi corazón y mi alma, que así sea, porque bueno, pues tuvo una enfermedad muy importante y entonces ahí está”. Pide que no perturben su tranquilidad y rompan su discreción. Guillermo Furiase no quiere volver al foco y su hija lo protege. Niega cualquier tipo de conflicto entre ellos y defiende la unión para despejar posibles dudas: “Está bien, le vemos, ve a mis hijos, o sea, es mi padre, por supuesto”.